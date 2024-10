Amici 2024, il siparietto tra Maria De Filippi e Vybes in diretta

Nuovo appuntamento con il talent di Canale Cinque Amici 2024 di Maria De Filippi, il programma Mediaset che mette alla prova il talenti di aspiranti ballerini e cantanti come ogni anno. Come di consueto è arrivato il momento delle esibizioni dei ballerini professionisti, come Isobel che ha rubato la scena in diretta, lasciando a bocca aperta non solo la platea di fan ma anche i giovani allievi come Vybes, che si è ritrovato proprio a pochi passi dalla ballerina, in forma splendida e scatenata in studio, con il ragazzo che è andato in imbarazzo davanti alla performance: “Vieni a ballare con me!” la proposta della ballerina che ha fatto arrossire il giovane che non ha abboccato.

E Maria De Filippi ha spiegato: “Vybes è un ragazzo dai valori seri e importanti, non è neanche mai stato fidanzato” le parole della conduttrice che ha tentato di ammorbidire l’imbarazzo in studio.

Amici 2024, dopo il siparietto tra Isobel e Vybes arriva Chiara

Andato in archivio il momento tra Isobel e Vybes ad Amici 2024 nella seconda puntata del programma è arrivato il momento di Chiara, che ha tentato di rubare dal momento di ballo di Isobel e tentato di emularne i gesti, il giudizio di Eleonora Abbagnato, ospite e giudice speciale della puntata, è agrodolce: “Il fisico è quello di una ballerina, sei molto gentile nella tua danza” le parole della moglie di Federico Balzaretti.

Si passa poi alle altre esibizioni in programma ad Amici 2024, che regala prove acerbe di ragazzi che hanno comunque grande voglia di migliorarsi nel corso dell’avventura nella Casetta, è così per tutti e sia Eleonora Abbagnato che Gigi D’Alessio non hanno perso occasione per ricordare l’importanza del sacrificio ai loro ragazzi, che hanno raccolto i consigli e sicuramente ne faranno tesoro.