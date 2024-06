Amici 23, tre allievi nel corpo di ballo di Battiti Live 2024/ Web in delirio: di chi si tratta

Tre ballerini di Amici 23 nel cast di Battiti Live 2024: chi sono

Mancano poche settimane all’inizio della nuova edizione di Battiti Live, che da Italia 1 passa a Canale 5 con una conduzione tutta nuova, composta da Ilary Blasi e Alvin. Come ormai accade ogni anno, anche stavolta il cast dei ballerini che si esibiranno nel corso delle varie serate di Battiti Live è composto anche da ex allievi di Amici. Negli scorsi anni abbiamo visto sul palco Martina Miliddi, Tommaso Stanzani, Meghan Ria, Gianmarco Petrelli e Maddalena Svevi, ma a Battiti Live 2024 ritroveremo ben tre ex allievi di Amici 23.

Il primo ballerino dell’ultima edizione di Amici che sarà nel cast del programma estivo è Giovanni Tesse, ballerino di latino che ha partecipato al talent nella squadra di Raimondo Todaro. Gli altri due ballerini che entrano nel corpo di ballo di Battiti Live 2024 sono invece della squadra di Emanuel Lo: si tratta di Sofia Cagnetti e Lucia Ferrari. Tutti e tre hanno conquistato un posto al serale di Amici 23 ma sono stati eliminati prima della finale.

Battiti Live 2024, nel cast dei ballerini confermati anche due ex di Amici

Nel cast di ballo di Battiti Live 2024, come confermano anche alcuni scatti pubblicati dai danzatori su Instagram, ritroviamo proprio Martina Miliddi e Tommaso Stanzani, confermati per il terzo anno consecutivo, che sono anche volti ormai fissi di Viva RaiDue, il programma condotto da Fiorello. Inutile dire che la presenza di Giovanni, Lucia e Sofia nel corpo di ballo dell’evento estivo ha mandato in delirio i fan che ora attendono con ansia di vederli esibirsi sui vari palchi dei concerti in onda su Canale 5.











