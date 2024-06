Amici conquista “Generazione zeta”: Holden al vertice, Sarah e Angelina in discesa/ Il traguardo su Spotify

I talenti di Amici di Maria De Filippi fino all’edizione di Amici 2024 conquistano il dominio con Holden al vertice della playlist di Generazione zeta, all’attivo su Spotify Italia. Nonostante la vittoria mancata alla finale di Amici 23, il figliastro d’arte di Laura Pausini sorprende svettando nella playlist più rappresentativa della generazione giovane di talenti e fruitori di musica made in Italy sulla piattaforma di streaming.

Reduce dal conseguimento del debutto più alto tra gli ep di Amici 2024 nella classifica di vendite album FIMI/Gfk con Joseph, il cantautore e produttore romano, un po’ “genio e sregolatezza”, Holden, vive il suo momento di rivincta. Per la gioia del fedele fandom, Joseph Carta in arte Holden occupa il vertice della playlist su Spotify Italy nominata “Generazione zeta”, rappresentativa dei nati tra il 1996 e il 2012 e aggiornata a inizio giugno 2024. Un traguardo che raggiunge con il nuovo singolo presentato ad Amici 23, Randagi.

A seguire alle sue spalle troviamo la popstar italiana nascente e vincitrice di canto ad Amici 22 Angelina Mango con Diamoci una tregua featuring Bresh. In terza posizione dopo la medaglia d’argento, troviamo poi la vincitrice di canto e assoluta ad Amici 23 Sarah Toscano con il singolo Sexy magica.

In Top50, per la quota Generazione zeta su Spotify…

In Quarta posizione, poi, troviamo l’altro cantautore ex Amici 23/2024 Petit con il singolo Mammamí, seguito poi in Top 5 da Mida e il singolo Que Pasa. La “Generazione zeta” quindi é chiaramente dominata dagli artisti uscenti dalle ultime due edizioni del talent di Maria De Filippi di Amci segno, evidentemente, che il format eserciti una notevole influenza per la giovane età nell’industria della musica.

