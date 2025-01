Ancora più bello, film su Rai 2 con Ludovica Francesconi

Venerdì 31 gennaio 2025, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, la commedia del 2021 dal titolo Ancora più bello. Si tratta del secondo capitolo della trilogia iniziata con Sul più Bello (2020) e seguito da Sempre più bello (2022). La pellicola Ancora più bello è diretta, così come nel primo capitolo, dal regista Claudio Norza, noto anche per avere girato la miniserie tv Baciati dall’amore, ultimo progetto a cui ha preso parte Pietro Taricone.

Nei panni della protagonista ritorna la giovane attrice Ludovica Francesconi, che recentemente è apparsa sul grande schermo con il lungometraggio Una terapia di gruppo di Paolo Costella (2024).

Al suo fianco, nuovamente, l’attore siciliano Giancarlo Commare, interprete di Ivano Russo nella chiacchieratissima mini serie tv Qui non è Hollywood (2024), e l’attore albanese Jozef Gjura, apparso anche nella mini serie tv Per Elisa – Il caso Claps (2023).

Nel cast del film Ancora più bello anche Gaja Masciale, Riccardo Niceforo, Jenny De Nucci, Giuseppe Futia e Diego Giangrasso.

La trama del film Ancora più bello: un nuovo amore e un donatore

Ancora più Bello riprende le vicende del primo capitolo a distanza di un anno.

La storia tra Marta e Arturo è ormai finita e la ragazza, dopo questa esperienza, è ormai convinta che gli opposti “alla fine si lasciano” e non ha alcuna intenzione di iniziare una nuova relazione, dedicando ogni sua giornata a combattere la sua malattia con positività e grinta.

Un giorno, però, incontra un ragazzo molto dolce e insicuro di nome Gabriele (Giancarlo Commare), che lavora come disegnatore e che desta il suo interesse.

Prima di impegnare di nuovo il suo cuore, però, Marta ha bisogno di avere la certezze che tutto quello che provava per Arturo sia ormai scomparso, così, mentre Gabriele va a vivere a Parigi, la protagonista cerca di fare chiarezza sui suoi sentimenti.

Quando, finalmente, Marta riesce a fare il primo passo verso Gabriele, quest’ultimo, preso da un momento di gelosia, compie un gesto che la ragazza non può perdonare e che li porta ad allontanarsi. Quando la situazione sembra ormai irrecuperabile, una notizia sorprendente arriva dall’ospedale: è finalmente disponibile un donatore.