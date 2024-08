Chi è Andrea D’Alessio, il frutto d’amore di Anna e Gigi

Forse non tutti sanno che dalla storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è nato un figlio di nome Andrea. Oggi ha quattordici anni e, malgrado la separazione, è riuscito a conservare un rapporto splendido con entrambi. Recentemente, dialogando con alcuni utenti sui social, ha fatto delle precisazioni sul legame con papà Anna e mamma Anna. “Per me sono mia mamma e mio papà, non li riconosco in quanto Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio”, ha detto seccato il ragazzo.

“E’ da quando sono nato che sto con loro e ciò che le persone dovrebbero comprendere è che è brutto chiedere al figlio come ci si sente ad essere ‘figli di’ perché io i miei genitori li riconosco come mamma e papà! Come se tutto ciò non fosse normale”, le parole del quattordicenne.

La ‘gaffe’ social di Andrea e la battuta su papà: “Bello come lui? Non è proprio un complimento…”

In passato è stato protagonista di una piccola gaffe social, quando un utente – pensando di fargli un complimento – gli aveva detto di essere bello come il padre. “Se dici che sono bello come mio padre non è proprio un complimento. Come mia madre sì, come mio padre no”, la gaffe del ragazzo. La sua risposta, manco a dirlo, è diventata virale su tutti i social e ha dato di che discutere gli internauti nel corso delle settimane.

Benché Anna e Gigi siano separati da un pezzo, Andrea ama trascorrere più tempo possibile con tutti e due. Per quanto riguarda il suo futuro lavorativo e professionale, anche se è ancora molto presto, sogna di diventare un modello, a differenza dei fratelli che invece aspirano a lavorare nel mondo della musica proprio come papà.