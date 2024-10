Chi è Andrea Marietti, marito di Lella Costa: “Con lei una vita normalissima”

Lella Costa, attrice e comica molto amata sul panorama culturale italiano, è da più di trent’anni sposata con Andrea Marietti. Il marito è laureato in filosofia alla Statale di Milano ma di professione fa l’agente immobiliare. Qualche tempo fa, parlando della sua vita con la moglie, ha spiegato che per lui vivere con un’attrice non è niente di speciale: “È una domanda che mi hanno fatto venti-venticinque anni fa, quando ho iniziato questa avventura. In realtà significa vivere una vita normalissima, semplicemente piena di cambiamenti continui”.

Nonostante il lavoro della mogli la porti spesso in giro per tutta l’Italia e non soltanto, Andrea Marietti, il marito di Lella Costa, è più abitudinario e non si dice tipo da trasferta. Il motivo? “La vita familiare è ben distinta dal resto”, ha spiegato ancora il marito dell’attrice. “Io faccio tutt’altro mestiere” ha aggiunto, per poi sottolineare che almeno così non si hanno problemi di sovrapposizione.

Andrea Marietti e Lella Costa: dal matrimonio sono nate tre figlie

Andrea Marietti e Lella Costa hanno avuto tre figlie, Arianna, Viola e Nina. Sembrerebbe che solo l’ultima delle loro figlie abbia seguito le orme della mamma nel mondo dello spettacolo. La loro è una famiglia felice e serena, che non si è lasciata sopraffare dalle telecamere e dal mondo dello spettacolo e soprattutto dai gossip. L’attrice, parlando invece del marito a Donna Moderna, lo aveva scritto come “un padre meraviglioso perché gli piace farlo: le figlie lo adorano, lo coccolano, mentre il cane, che è la quarta figlia, lo considera addirittura un dio”. Un clima familiare sereno, dunque, per la famosa attrice e comica che ha recitato anche a Zelig in più di un’edizione, facendo appassionare il pubblico italiano a suon di battute e risate.