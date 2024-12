Andrea Montovoli, attore molto amato che in passato ha partecipato non solamente a film e fiction di successo, come “Scusa ma ti voglio sposare”, iconica pellicola con Raul Bova e Michela Quattrociocche, è felicemente fidanzato. La fidanzata di Andrea Montovoli si chiama Roberta Fontana e la coppia sta insieme al 2020. L’ufficialità della relazione, però, è arrivata solamente più tardi. Nell’anno del Covid, infatti, l’attore di origine bolognese è stato impegnato all’interno della Casa del Grande Fratello ma in quell’occasione era stato misterioso, non spiegando se fuori ci fosse qualcuno ad aspettarlo o meno. Solamente a settembre dello stesso anno è poi arrivato il messaggio sui social che ha ufficializzato la relazione con Roberta Fontana.

Andrea Montovoli, chi è?/ L'adolescenza complicata, l'arresto e poi il teatro e la tv

Prima di rendere nota la storia d’amore, i due hanno aspettato un po’, forse per essere certi dei sentimenti che li legavano. La prima foto insieme sui social è arrivata nel settembre 2020: i fan hanno così potuto dare un nome e un volto alla ragazza della quale Andrea Montovoli aveva avuto modo di accennare dentro la casa, senza però dire troppo di lei. Ma chi è Roberta Fontana?

Roberta Fontana, chi è la fidanzata di Andrea Montovoli: “Il mio migliore amico”

La fidanzata di Andrea Montovoli sembra essere molto appassionata di social, dove condivide quotidianamente scatti insieme al compagno e al loro cagnolino, un tenero carlino che hai ha anche tatuato sul braccio. Tanti inoltre gli scatti di sé, in giro per il mondo o al mare, elemento che entrambi amano. La ragazza è inoltre una grande tifosa del Milan, come si vede proprio dal suo profilo. Ma che lavoro fa Roberta Fontana? Non è chiarissimo quale sia il suo mestiere anche se per qualcuno sarebbe la manager del fidanzato.

I due ormai da quattro anni sono sempre più uniti. A legarli un rapporto profondo e sincero, come si evince anche dalle parole che lei ha dedicato ad Andrea in occasione di un compleanno. “I nostri momenti di semplicità. Le nostre risate… E ancora che ci basta uno sguardo per dirci tutto. Compagno di viaggio, di vita, di avventure, di cazzate, migliore amico, complice e AMORE… Auguri a te!”.