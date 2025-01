Andrea Prospero, studente di 19 anni, risulta scomparso dallo scorso 24 gennaio. Le tracce del giovane, originario di Lanciano e iscritto alla Facoltà di Informatica di Perugia, si sono perse nel capoluogo umbro e le ricerche continuano senza sosta anche con l’uso di strumenti come la geolocalizzazione tramite drone.

La Procura, secondo quanto riporta ANSA, nelle scorse ore ha aperto un’inchiesta sul caso con fascicolo di indagine che, al momento, non avrebbe ipotesi di reato né indagati. La Prefettura avrebbe inoltre reso noto che il raggio delle ricerche di Andrea Prospero verrà progressivamente esteso.

Andrea Prospero scomparso a Perugia, l’appello per lo studente 19enne

Per agevolare le ricerche e il riconoscimento di Andrea Prospero, sono stati diffusi dei dati utili: altezza 170 centimetri, corporatura esile, capelli neri e occhi castani, il 19enne veste solitamente sportivo e al momento della sparizione indossava piumino scuro ed avrebbe con sé uno zaino blu. È questa la sua ultima immagine disponibile. “Chiunque l’abbia visto – riporta ANSA – è invitato a contattare la questura di Perugia ai numeri 075/5062797 o 3346907432“.

La mattina in cui Andrea Prospero è scomparso, la sorella gemella gli avrebbe inviato un messaggio per pranzare insieme ma, nonostante risulti visualizzato, la ragazza non avrebbe mai ricevuto risposta. Il cellulare, da allora, risulta spento.