Volto noto della cucina in tv, Angela Frenda può essere considerata a tutti gli effetti un’icona del giornalismo gastronomico. Ha costruito la sua carriera al Corriere della Sera, prima come cronista politica, poi come fondatrice di Cook, un portale verticale dedicato alla sua più grande passione. È proprio qui, oltre che in tv, che inizia condividere i suoi magnifici piatti e i suoi progetti lavorativi.

Se da un punto di vista professionale le sue aspirazioni appaiono chiari, lo stesso non si può dire della sfera privata, rimasta spesso nell’ombra. Nel 2021, Angela fece preoccupare i fan dopo un malore accusato durante una puntata di È sempre mezzogiorno, un brutto episodio legato ad un periodo prolungato di forte stress, con cui la giornalista spesso ha dovuto fare i conti.

Angela Frenda e la depressione post partum: “Un libro mi ha salvata”

Ospite di Antonella Clerici, Angela Frenda ha condiviso a cuore aperto uno dei momenti più difficili della sua vita, parlando della battaglia contro la depressione post-partum. Fu un periodo duro, dal quale uscì grazie ad un libro comprato alcuni anni prima. “Ho avuto una depressione post-partum, che è una cosa molto importante ma in quel momento le donne sono spesso ritenute poco affidabili e non se ne parla. Nella mia libreria trovai un libricino che avevo comprato quando ero troppo giovane per capirlo; si chiama ‘Affari di cuore’,” racconta ancora Angela.

Un libro che evidentemente le ha dato degli spunti utili e di grande conforto per superare il momento più difficile. “L’ho trovato un modo meraviglioso per trasformare quella che, sulla carta, sembra una sonora sconfitta in una meravigliosa vittoria”, ha raccontato emozionata nel salotto della Clerici.