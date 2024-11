Tutto su Angelica Barbareschi, la figlia di Luca Barbareschi

Angelica Barbareschi è la figlia di Luca Barbareschi ed esattamente come il padre ha scelto di lavorare nel mondo dello spettacolo. Una scelta non facile quella di Angelica che si occupa di spettacoli bondage utilizzando legature, cappucci, bavagli, e simili insieme al suo compagno, Riccardo Fachir Abraxas. Una scelta che il padre non condivide affatto come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni de La zanzara, trasmissione condotta da Giuseppe Cruciani, Fachir Abraxas.

“Sono una delle otto figlie di Luca Barbareschi, non ci sentiamo molto ma abbiamo idee molto diverse”, dice ai microfoni di Radio 24. “Faccio la dominatrice”, ha proseguito. “Uso la frusta e poi mi diverte fumare e usare le persone come posacenere umano. Gli butto la cenere addosso, in bocca, posso anche spegnere una sigaretta sulla lingua delle persone. L’ho fatto anche io per uno show. Mi dispiace, ciao Papà”.

Angelica Barbareschi e il rapporto con papà Luca

Angelica Barbareschi ha parlato anche del rapporto con il padre Luca svelando di sentirlo “per il Natale, per il compleanno”, dice. “Vuole un rapporto più stretto con me? Non so, magari andiamo da Maria De Filippi. Mio padre ha tanti figli e tanti rapporti da dover mantenere”.

Poi ha concluso così: “Facciamo lavori diversi, io gli voglio bene ma quello che faccio è stato criticato. Mi hanno un po’ messo come artista di serie B. Io un paio di anni fa ho smesso di fare l’assistente alla regia per avvicinarmi a questo mondo. È un mondo che lui rispetta. Non mi ha mai visto dal vivo, ma sui social ha visto quello che faccio”.

