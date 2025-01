Angelo: tutto sul corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Nuova puntata da tronista per Tina Cipollari che, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 31 gennaio 2025, torna ad accomodarsi al centro dello studio per conoscere nuovi corteggiatori. In ogni puntata, Maria De Filippi dedica tempo e spazio a Tina Cipollari che, dopo aver lanciato un appello pubblico per trovare un uomo benestante, vedovo, con figli grandi e, soprattutto, indipendenti, ha cominciato a conoscere gli uomini che hanno chiamato la redazione per conoscerla e provare a corteggiarla.

Nella puntata odierna, così, in studio, arriverà Angelo, un signore prestante e e che, anagraficamente, potrebbe rientrare tra i canoni di Tina che li vuole dai 60 anni in su. Di Angelo, per il momento, non ci sono molte informazioni. Il corteggiatore, tuttavia, chiederà una possibilità a Tina che, però, dalle anticipazioni, sembrerebbe non disposta a concedere.

Tina Cipollari e i suoi corteggiatori a Uomini e Donne

Sono già diversi i corteggiatori che Tina Cipollari ha conosciuto durante le sue prime puntate da tronista di Uomini e donne. In studio, per lei, sono arrivati Antonino, Riccardo e Cosimo. Il primo è un sessantenne, proprietario immobiliare che, però, non è riuscito a conquistare la fiducia di Tina che ha deciso di non trattenere. In studio, poi, è arrivato Riccardo che, in passato, ha provato a conoscere Gemma Galgani, senza riuscirci.

Anche Riccardo, però, non è rimasto in trasmissione tornando a casa. Destino diverso, invece, per Cosimo che, pur avendo solo 47 anni, è stato l’unico ad essere stato trattenuto da Tina che ha deciso di concedergli una possibilità pur senza togliersi la possibilità di cambiare idea dopo averlo conosciuto meglio.

