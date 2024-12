Per diverse settimane è stato il ‘caso’ televisivo del momento: Angelo Madonia si è ritrovato al centro dell’attenzione mediatica prima per gli scontri con la giuria di Ballando con le stelle 2024 – in particolare con Selvaggia Lucarelli – e poi per i rumor connessi alla scelta della produzione di concludere il rapporto con il talent di Milly Carlucci. Il maestro ha scelto oggi il salotto di Domenica In per raccontare la sua verità in riferimento al perchè è stato cacciato da Ballando con le stelle 2024 e non solo.

Nico Acampora a Domenica In: “‘PizzAut’? Un sogno che sembrava irrealizzabile”/ “Ora 41 ragazzi autistici…”

Mara Venier cerca di andare dritta al punto, incalzando Angelo Madonia sulla possibile influenza nel merito del suo percorso a Ballando con le stelle 2024 della liaison con Sonia Bruganelli. “Distratto da Sonia? No, solo dal mio lavoro. Quando sono andato via avevo il massimo dei voti; se fossi stato un professionista distratto da altro quei voti non sarebbero arrivati”. L’ex maestro del talent è poi entrato nel merito della questione: “Perchè sono stato allontanato? Perchè, secondo la comunicazione che mi è arrivata, mi sono comportato in maniera non in linea con le politiche del programma in relazione alla giuria”. Angelo Madonia ha poi aggiunto: “Dopo 9 settimane ho precisato che io semplicemente volevo che si parlasse del mio talent, ovvero di Federica; quindi ironicamente ho fatto capire che non avevo piacere di parlare di cose che non riguardavano il mio lavoro”.

Bianca Guaccero: “Giovanni Pernice? All’inizio lo allontanavo”/ “Il racconto sugli attacchi di panico…”

Angelo Madonia a Domenica In: “Non ho bisogno di difendermi, però…”

Angelo Madonia si è raccontato senza filtri a Domenica In, anche nel raccontare le sensazioni – a caldo e a freddo – strettamente legate all’allontanamento da Ballando con le stelle 2024. “Certe ferite ti lasciano un segno ma comunque contribuiscono al percorso di crescita… Se me l’aspettavo? No, perchè quando sai di non aver fatto qualcosa di grave non te lo aspetti; poi con Federica Pellegrini stavamo andando sempre meglio. Il lunedì sono stato convocato, la produzione mi ha parlato e mi ha dato più motivazioni. Mi è stato detto: ‘Abbiamo preso questa decisione’, io anche in quella circostanza ho detto poche parole, ho accettato e rispettato quella scelta”. Angelo Madonia ha poi aggiunto: “Mi ha deluso il finale; Dopo tutto il lavoro che ho fatto, se è bastato questo mio atteggiamento… E lo dico senza polemica, non ho bisogno di difendermi”.