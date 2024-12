Angelo Madonia potrebbe tornare nel cast di Ballando con le stelle il prossimo anno? Stando alle ultime dichiarazioni di Milly Carlucci, sembra proprio di si. Prima della gran finale, Milly è stata ospite di Mia Ceran a Tv Talk. Nel corso dell’intervista ha anche parlato del caso Madonia, aprendo le porte ad un suo possibile ritorno nella prossima edizione del programma. “Angelo Madonia è un ottimo professionista. Anche per lui: se c’è stato un momento di difficoltà nel suo percorso, non è detto che tale momento di difficoltà duri per tutta la vita”, ha detto la conduttrice, facendo riferimento al perdono concesso a Guillermo Mariotto dopo il suo improvviso abbandono della giuria.

Le dichiarazioni della presentatrice hanno spiazzato il pubblico, che non si aspettava che Angelo Madonia potesse lontanamente tornare a far parte del cast dello show di Rai 1. Il maestro di ballo è stato cacciato a tre puntate dalla finale, a causa di comportamenti poco professionali nei confronti della sua partner di ballo, Federica Pellegrini. In particolare, è stato accusato di aver trascurato la Pellegrini, dando priorità a questioni di vita privata e alla sua relazione con Sonia Bruganelli.

Milly Carlucci non chiude le porte ad Angelo Madonia: il futuro del ballerino a Ballando con le stelle

L’esclusione di Angelo Madonia da Ballando con le stelle ha sollevato un vero polverone, segnando la prima volta in cui un maestro di ballo è stato allontanato nel bel mezzo di un’edizione. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato uno scontro tra Madonia e Selvaggia Lucarelli, nel quale il ballerino ha voluto difendere la compagna Sonia Bruganelli. Un’ennesima scenata che ha messo in difficoltà Federica Pellegrini, la quale non ha mai nascosto il suo disagio nel trovarsi coinvolta in queste situazioni. Di conseguenza, la Rai e Milly Carlucci hanno deciso di dare priorità al percorso dell’ex nuotatrice, optando per l’allontanamento di Madonia dal programma, sostituito inizialmente da Samuel Peron e, infine, da Pasquale La Rocca.

Successivamente, Federica Pellegrini ha parlato apertamente del poco supporto ricevuto da parte del maestro di ballo durante la sua esperienza nella trasmissione. A riprova di ciò, il programma stesso ha trasmesso diverse immagini in cui il ballerino appariva distratto o impegnato con Sonia Bruganelli, lasciando spesso la Pellegrini da sola. Un epilogo amaro quello di Angelo nello show di Rai 1, che sembrava escludere qualsiasi possibilità di un suo ritorno nel cast. Ma, Milly Carlucci sa sempre come stupire il suo pubblico e potrebbe riaccogliere Madonia a Ballando con le stelle.