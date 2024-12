Angelo Pisani, chi è il comico ed ex compagno di Katia Follesa

La storia d’amore ventennale tra Angelo Pisani e Katia Follesa è giunta al termine, con i due comici che qualche mese fa hanno annunciato con un divertente post sui social di aver messo la parola fine alla loro storia, in maniera del tutto serena e tranquilla. Già da qualche tempo si rincorrevano le voci riguardo a una possibile fine della loro storia, poi confermate dai due diretti interessati su Instagram.

“La separazione per molti non è rosea e ci si fa male, nel nostro caso si è rivelato propedeutico per tutelarci. Avevamo capito che c’erano delle difficoltà a stare insieme, nonostante la terapia di coppia rimaneva questa tensione e ansia, così abbiamo deciso di percorrere due strade differenti pur rimanendo una famiglia” ha spiegato invece Katia Follesa in una intervista a Verissimo.

Angelo Pisani e la fine della relazione con Katia Follesa: “Felicemente separati da un anno e mezzo”

Nel corso di un intervento sui social congiunto, la coppia formata da Angelo Pisani e Katia Follesa ha annunciato così la fine della relazione, confermando alcune delle voci uscite di recente e svelando come in realtà le loro vite siano cambiate già circa un anno e mezzo fa:

“Io e Angelo ci siamo separati, non stiamo più insieme, siamo felicemente separati da un anno e mezzo. Lo stiamo dicendo adesso e non lo abbiamo detto prima per un semplice motivo: perché pensavamo non fregasse niente a nessuno. Dato che ne abbiamo sentite un po’ di tutte i colori, tra congetture di qua e di là ci siamo detti: ‘Facciamo che lo diciamo noi’, siamo felicemente separati”. Nato a Milano, Angelo Pisani prima di diventare comico si è formato in lingue straniere e ragioneria, mentre negli anni ’90 si è avvicinato al mondo della comicità, formando nel ’97 il duo comico Pali e dispari, sbarcando poi a Zelig, cabaret di Mediaset del quale è stato protagonista per diverse edizioni.

