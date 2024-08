Chi sono Giulia e Mirco, la terza coppia ufficiale di Temptation Island settembre 2024

Quella di Giulia e Mirco è la terza coppia dell’edizione di settembre di Temptation Island 2024. Ad ufficializzarla, come di consueto, è il video pubblicato su tutti i canali social dedicati al programma, in cui i due concorrenti spiegano le motivazioni che li hanno portati a chiamare la redazione e chiedere di partecipare al programma.

A parlare nel video è soprattutto Giulia, che lamenta un cambiamento importante nel rapporto con Mirco. La loro relazione avrebbe subito uno scossone in negativo da quando hanno iniziato a vivere insieme a casa del ragazzo, al punto che lui sarebbe arrivato a mandarla via più volte. “Sono Giulia, ho 30 anni e sono fidanzata da 9 anni con Mirco. Conviviamo da 3 anni.” si è inizialmente presentata lei nel video.

Perché Mirco e Giulia partecipano a Temptation Island 2024

Giulia spiega poi i motivi che l’hanno portata a chiedere l’aiuto di Temptation Island 2024: “Ho scritto io a Temptation perché da quando siamo venuti a casa nuova le cose sono cambiate, il rapporto si è spento, non mi sento più valorizzata e apprezzata. Ci sono stati dei litigi. Da quando siamo venuti a vivere in questa casa, che è sua, lui mi ha mandato via alcune volte. Sono stata via anche una settimana e lui non mi ha cercata. Sono io che torno a casa sua”. Problematiche di convivenza hanno dunque creato una frattura tra Giulia e Mirco. Quest’ultimo, dal suo canto, ha confermato che così come stanno, le cose tra loro non possono andare avanti e, comunque, funzionare: “Sono consapevole del fatto che questa relazione non può andare avanti in questo modo sia per il bene suo che per il mio”, ha concluso lui. Riusciranno a superare questo percorso e tornare a casa insieme?

