Anna e Alfred dopo Temptation Island 2024 sono tornati insieme? Rumor scioccante

Durante l’ultima puntata di Temptation Island 2024 c’è stato l’accesissimo e infuocato confronto tra Anna e Alfred. A decidere a partecipare al programma era stata Anna Acciardi per mettere alla prova il suo fidanzato Alfred Ekhator dopo aver scoperto delle sue chat in cui organizzava serate con le altre ragazze. Nel reality dei sentimenti è sin da subito nato il flirt tra Alfred e la tentatrice Sofia, con cui tra palpeggiamenti, frasi allusive e momenti hot e scoccato un bacio. Durante il confronto finale Anna è esplosa accusandolo apertamente mentre Alfred ha ammesso le sue colpe piangendo. In seguito Alfred ha incontrato Sofia ed i due hanno deciso di continuare la loro frequentazione. Cos’è successo dopo il reality? Stando a quanto riporta l’esperta di gossip Deianira Marzano la relazione tra Alfred e Sofia è finita dopo poco e lei si frequenterebbe già con un altro uomo.

E sembra che dopo il due di picche Alfred Ekhator è ritornato sui suoi passi, ed Anna Acciardi e si è scusato e pare che adesso Anna e Alfred sono tornati insieme dopo Temptation Island 2024. Nelle ultime ore circolano diversi rumor bomba su un ritorno di fiamma tra Ekhator e Anna e la Acciardi ed è intervenuta anche l’esperta di gossip Deianira Marzano: “Se Alfred e Anna sono tornati insieme dopo il programma? Sì!”. Eppure Anna durante il falò di confronto sembrava risoluta nel chiudere la storia e non dare più chance al suo fidanzato: “Fai schifo! Mi hai sempre presa in giro. E non dire che mi vuoi bene perché non è vero. Mi volevi bene mentre baciavi lei? Pensavi ai miei genitori mentre ti strusciavi sulla tentatrice? Sono io che non voglio uscire di qui con te, adesso basta, mi hai presa in giro per troppo tempo e non vali nulla. No, non ti sto insultando, ti sto descrivendo.”

Temptation Island 2024, un video di Sofia Costantini su Anna e Alfred fa infuriare il web

Nel frattempo in queste ore sta facendo molto discutere un video postato dalla tentatrice Sofia Costantini su Tik Tok e riproposto, tra gli altri, da IsaeChia. Nel video in questione si vede la giovane tentatrice di Temptation Island 2024 guardare il falò di confronto tra Anna Acciardi e Alfred Ehkator con fare svogliato e provocatorio. E non è tutto, a infastidire maggiormente è la didascalia del video: “POV: la mia amica tentatrice riguarda i suoi danni fatti a Temptation Island.” Molti utenti del web, infatti, in quel caso stavano epatizzando tutti con Anna e si sono riversati sui social per criticare il comportamento irrispettoso e provocatorio di Sofia Costantini.