Anna e Alfred: resa dei conti a Temptation island 2024 settembre

Puntata imperdibile quella di Temptation Island 2024 settembre in onda oggi, martedì 1 ottobre, per tutti coloro che, sin dalla prima puntata, si sono appassionati alla storia di Anna e Alfred. La coppia ha partecipato al programma su decisione di Anna che, dopo aver scoperto e perdonato un tradimento, ha chiesto al fidanzato di dimostrarle che può ancora fidarsi di lui.

Tuttavia, sin dai primi giorni di permanenza nel villaggio, Alfredi si è avvicinato alla single Sofia con cui, dopo i primi contatti e i primi sorrisi, il feeling è cresciuto sempre di più. Alfredi, infatti, ha trascorso la maggior parte del suo tempo con Sofia con cui non sono mancati anche momenti di intimità in camera da letto con abbracci,, grattini e dichiarazioni importanti. “Mi piaci, non posso negarlo. Mi piaci non solo fisicamente“, le parole di Alfred a Sofia che scatenano la reazione di Anna che, stanca di continuare a vedere video del fidanzato con la tentatrice, chiede il falò di confronto immediato.

Anna e Alfred: l’ultimo faccia a faccia prima dell’addio a Temptation Island 2024 settembre?

Dopo essere arrivati insieme nel villaggio di Temptation Island 2024 settembre ed essersi ripromessi di uscire più forti dall’avventura, Anna e Alfred si ritroveranno questa sera, nel corso della nuova puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia, sul famoso tronco del confronto per rivedere insieme tutti i video dell’avventura nel villaggio e confrontarsi su quella che è stata la loro relazione.

Anna, nel momento in cui ha deciso di chiedere il falò di confronto, ha annunciato che sarebbe stata durissima con Alfred elencandogli tutte le mancanze di rispetto che lei ha sempre perdonato. Almeno fino ad oggi. Pur non essendoci la certezza, infatti, è probabile che il confronto tra i due si concluda con un addio.

Alfred esce con la single Sofia da Temptation Island 2024 settembre?

L’incontro con Sofia ha letteralmente sconvolto Alfred che, dopo aver resistito per giorni, durante un momento romantico vissuto lontano dal villaggio e dagli altri fidanzati, si è lasciato andare baciando più volte la tentatrice. “Non ce la facevo più”, le parole pronunciate da Alfred dopo il momento di passione con Sofia di fronte al quale Anna è rimasta senza parole non riuscendo ad avere reazioni.

Dalle parole dette e dall’atteggiamento che ha sempre avuto nei confronti di Sofia, non è difficile immaginare che Alfred decida di provare ad uscire con Sofia dal villaggio. Dopo il confronto con la fidanzata Anna, in caso di addio, Aflred chiederà a Sofia di cominciare una vera relazione nella vita di tutti i giorni? Le prime segnalazioni dicono di sì.