Anna e Giulia, chi sono l’ex moglie e la prima figlia di Massimiliano Gallo

Massimiliano Gallo, oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1, ha al suo fianco una grande famiglia allargata, tra passato e presente. Il celebre attore è stato per anni sentimentalmente legato ad una donna di nome Anna, conosciuta quando era giovane e diventata poi sua moglie; dalla loro relazione è nata anche una figlia, Giulia, la primogenita dell’uomo. La coppia tuttavia si è lasciata pur conservando un ottimo rapporto, come confessò l’attore qualche anno fa in un’intervista al magazine DiPiù.

“Alla base di un rapporto sereno, se ci sono dei figli, dev’esserci il rispetto e tra noi non manca”, aveva rivelato. La fine di un amore non implica necessariamente tensioni e silenzi ma anche reciproca comprensione e un affetto che, nonostante il sentimento sia svanito, può perdurare nel corso del tempo: “La mia ex moglie era la fidanzatina di quando ero piccolo […]. Abbiamo passato la vita insieme. E, anche se poi l’amore è finito, l’affetto è rimasto, quello ci sarà sempre e saremo sempre legati per crescere nostra figlia”.

Oggi Massimiliano Gallo è legato a Shalana Santana, conosciuta a Napoli nel 2011 e anche lei di professione attrice: originaria del Brasile e classe 1983, dopo i primi passi come modella abbandonò il suo Paese per trasferirsi in Italia e iniziare qui la sua carriera nel mondo del cinema. La coppia, dopo 11 anni di fidanzamento, è convolata a nozze nel 2022 e dal loro matrimonio è nata quest’anno una figlia, Artemisia, la secondogenita di Gallo.

Intervistato da Mara Venier a Domenica In pochi giorni fa, l’attore aveva descritto la nascita della figlia e la sua seconda paternità con estrema gioia: “È stupenda, tenerissima e curiosa; ha fatto da collante ancora di più con tutti. Anche mia figlia Giulia scende molto di più per vedere la sorellina”.

