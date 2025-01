Dopo qualche mese nel talent, alcuni cantanti di Amici di Maria De Filippi stanno iniziando a mostrare i primi segni di sofferenza. Tra quelli che stanno subendo un forte crollo spunta anche Luk3, autore della hit “Parigi in motorino“. Quest’ultimo, come abbiamo visto dal daytime trasmesso il 22 gennaio 2025 ha vissuto un momento di sconforto e ha addirittura pensato di lasciare il programma di Canale 5.

In questi mesi Luk3 ha combattuto a lungo contro alcuni ostacoli nella scuola di Amici, in particolare con Anna Pettinelli che per un certo periodo si era impuntata per farlo uscire dal programma. Il motivo? Secondo lei Luk3 non era abbastanza bravo per continuare a restare in gara con gli altri concorrenti. In realtà, sebbene Luk3 sia molto umile e spesso insoddisfatto di sè stesso, sia il suo primo inedito che l’ultimo uscito solo pochi giorni fa, stanno facendo scintille tanto che il singolo di gennaio si è già piazzato al terzo posto negli indici di godimento. Nonostante il suo splendido percorso, Luk3 è scoppiato in lacrime. Vediamo cos’è successo.

Maria De Filippi consola Luk3 ad Amici: “Ti devo dire una cosa”

Luk3 di Amici non è più riuscito a tenere tutto dentro e ad un certo punto è scoppiato a piangere. Il suo ultimo inedito non ha avuto troppe visualizzazioni nello streaming e questo lo sta facendo soffrire molto. “Non sto proprio bene“, ha detto il ragazzo dopo aver confessato che da giorni cerca di reprimere quello che sente. Il pianto è arrivato dopo che i ragazzi hanno sentito la lettura del loro report, e Luk3 ha aggiunto che se piange vuol dire che da troppo tempo sente sofferenza. “Piango poche volte, ma se lo faccio è perché ce l’ho da tempo dentro”.

Poi ha continuato, sentendosi sconfitto per via dei numeri e dicendo di non fare la differenza ad Amici, cosa che lo fa stare molto male. Si sente mediocre e vorrebbe fare un passo indietro. A quel punto dopo le sue inaspettate dichiarazioni è intervenuta anche Maria De Filippi che ha voluto consolarlo dicendo che i risultati sono positivi e che forse lui non se ne rende conto. “. “Io però vorrei consigliarti una cosa”, continua la conduttrice, “Non penso che abbia senso andartene in questo momento”. Maria ha poi aggiunto che secondo i dati, a Luk3 non sta andando niente male.