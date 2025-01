Annalisa Scarrone, la cantante confessa: “Sono e mi sento una persona libera”

Tra gli ospiti della puntata odierna di C’è posta per te troveremo anche Annalisa Scarrone, la cantante lanciata al successo da Amici di Maria De Filippi che troverà posto nel programma di Canale Cinque. Negli ultimi anni la cantante ligure ha vissuto un vero e proprio boom artistico, raccogliendo anni di sacrifici e soddisfazioni e chiudendo anche due Festival di Sanremo al terzo posto in classifica. Ha trovato negli ultimi anni la felicità anche in amore con Francesco, divenuto suo marito, ma in una intervista concessa tra le colonne di Vanity Fair, Annalisa ha voluto definirsi una donna libera:

“Lo sono, ho anche baciato una donna. Mio marito L’ho conosciuto due anni fa a un evento di Costa Crociere dove lavora. È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare” ha raccontato la cantante che circa due anni fa è convolata a nozze con l’amore della sua vita.

Annalisa e la confessione sulle abitudini: “Mi piace avere tutto sotto controllo”

Più volte abbiamo ascoltato Annalisa negli ultimi anni, raccontarsi tra una chiacchierata e l’altra dove non ha fatto mancare delle rivelazioni anche sulle sue abitudini: “È che sono una maniaca del controllo, faccio fatica a lasciar andare le cose, anche me stessa” ha ammesso la cantante di Bellissima e Sinceramente che continua a raccogliere grandi soddisfazioni professionali negli ultimi anni.

La voglia della cantante lanciata da Amici è quella di migliorarsi sempre, anche quando le cose vanno bene, anzi, soprattutto in quei momenti. Tra le colonne di Vanity Fair Annalisa ha infatti rivelato, sempre sottolineando di essere una maniaca del controllo: “Quando sono in studio, per esempio, starei lì finché non arrivo a quello che voglio ma a un certo punto bisogna staccare” le parole dell’artista che abbiamo visto in gara a Sanremo nel 2024 con Sinceramente, classificata al terzo posto.

