Anne-Line Bjerkan: chi è moglie di Nicolas Charrier, figlio di Brigitte Bardot/ I figli Thea e Anna

Chi è la moglie di Nicolas-Jacques Charrier, unico figlio di Brigitte Bardot

Si conosce molto poco della vita privata di Nicolas-Jacques Charrier, l’unico figlio di Brigitte Bardot. Sappiamo che è nato l’11 gennaio 1960 sotto il segno del Capricorno, e che suo padre è Jacques Charrier, sappiamo inoltre che la sua infanzia non è stata semplicissima, né lo è stato il rapporto con la tanto celebre madre. Ciò che però è più riservato su Nicolas-Jacques Charrier è quanto riguarda la moglie e i figli.

L’ex modella Anne-Line Bjerkan è la moglie di Nicolas-Jacques Charrier, che è papà e nonno

Dalle poche notizie trapelate nel corso degli anni sappiamo che il figlio di Brigitte Bardot è sposato e vive da anni in Norvegia, probabilmente a Oslo, ma lontano dai riflettori. La moglie è Anne-Line Bjerkan, ex top model norvegese, che Nicolas Charrier ha sposato infatti il 27 settembre 1984. La donna è figlia del diplomatico Tove Bjerkan e della modella Kari Jahreie e proprio di sua madre ha seguito le orme. Dal loro matrimonio sono nate due figlie, Thea e Anna, ma ciò che probabilmente sorprende è che l’uomo sia già nonno. La stessa Brigitte Bardot, in un’intervista televisiva del 1982, ha confermato questo aspetto: “Sono diventata madre esattamente quando non avrei dovuto. L’ho vissuta come una tragedia. Ha reso infelici due persone: me e mio figlio“.











