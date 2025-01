Location Amore e vendetta – Zorro, i luoghi più suggestivi per le riprese della serie Prime

Amore e vendetta – Zorro uscirà su Canale 5 oggi 7 gennaio 2025 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di una serie che ripropone le entusiasmanti avventure del celebre personaggio dalla maschera nera, che si basa sulla storia di Johnston McCulley, il quale ha dato vita a questo meraviglioso character nel lontano 1919 riscuotendo un grandissimo successo in tutto il mondo. Il protagonista sarà Miguel Bernardeu, ma insieme a lui ci sarà un cast eccezionale tra cui Emiliano Zurita e Renata Notni.

Ma passiamo a scoprire quali sono le location della serie Amore e vendetta – Zorro. Le riprese, avvenutee tra l’estate 2022 e gennaio del 2023 si sono svolte in Spagna, alle Isole Canarie. Quale migliore sfonso per l’interpretazione dello spadaccino Zorro? Tra gli altri luoghi in cui è stata girata la serie ci sono anche San Bartolomé de Tirajana e Telde, Las Palmas, Gáldar, Arucas e parco Del Nublo. Non solo, la produzione ha girato alcune scene anche vicino al vulcano di Tejera, mentre alcune delle parti più suggestive sono state girate nel famoso Sioux City Park, rimasto inaccessibile durante tutto il periodo del set.

Amore e vendetta – Zorro, di cosa parla e quando va in onda

Amore e vendetta – Zorro andrà in onda su Canale 5 per tre serate e racconterà la storia di Diego de la Vega, che tornato in California decide di rivendicare la morte del padre. Così, si soprannomina come “Zorro” (volpe in spagnolo) e inizia la lunghissima battaglia contro una nativa americana di nome Nan-Lin, la quale è convinta che lui le abbia sottratto l’eredità. Successivamente, Zorro combatterà contro il Governatore cinese. La serie è già uscita in Spagna lo scorso anno, il 25 gennaio 2024, mentre in America Latina e negli USA ha fatto il suo debutto il 19 gennaio scorso.

Le puntate di Amore e vendetta – Zorro si divideranno in questo modo: il 7 gennaio andrà in onda la prima puntata composta dal primo, dal secondo e dal terzo episodio. Il 14 gennaio 2025 andrà in onda la seconda puntata con il quarto e il quinto episodio. Il sesto e il settimo vedranno la luce nella terza puntata del 21 gennaio 2025 mentre l’episodio 8, 9 e 10 della quarta puntata usciranno il 28 gennaio 2025. Chiaramente il calendario non è ancora definitivo e potrebbe variare in base ai palinsesti, soprattutto per via del Grande Fratello.