Beautiful, è il compleanno di Steffy: le anticipazioni di oggi

C’è aria di festa a Beautiful per il compleanno di Steffy, che rivive momenti di spensieratezza grazie alla sorpresa di Ridge e alle sue bellissime foto di famiglia. Per Steffy è un tuffo nel passato: grazie alla sorpresa di Ridge riassapora momenti di assoluta serenità e spensieratezza del suo passato. Dopo gli auguri di Taylor, la ragazza festeggia il compleanno con il marito che le ha preparato un regalo davvero unico. Stando alle anticipazioni di Beautiful in onda oggi, domenica 1 settembre, Hope farà visita a suo padre per dichiarare all’uomo tutta la sua ammirazione e l’amore che prova nei suoi confronti.

Più specificamente Hope vuole ringraziarlo per essere stato decisivo nella cattura di Sheila. La reazione di Deacon, tuttavia, si rivelerà spiazzante e colma di imbarazzo. Infatti la figlia non è al corrente di un segreto che potrebbe cambiare la sua visione delle cose…

Anticipazioni Beautiful, Deacon è in forte imbarazzo con Hope perché…

Deacon si sente in imbarazzo quando Hope lo ringrazia per la cattura di Sheila. Questo perché sa benissimo che sua figlia non è al corrente della relazione che intrattiene con la donna. Infatti dopo l’evasione di Sheila dal carcere, l’uomo le ha offerto la sua copertura cedendo al suo fascino.

Secondo le anticipazioni di Beautiful, per evitare ulteriori imbarazzi, Deacon cercherà di limitare il più possibile complimenti ed elogi, risultando a tratti evasivo ed umile. Nei confronti della stessa Sheila, parlando con Hope, sarà invece abbastanza morbido, indulgente e comprensivo, quasi intenerito dalle difficoltà e dal momento difficile vissuto dalla donna. Come la prenderà Hope? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi su Canale 5, oggi a partire dalle ore 14.00.