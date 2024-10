Anticipazioni Beautiful, 9 ottobre 2024: Bill vuole riconquistare Katie

Domani pomeriggio, mercoledì 9 ottobre 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Beautiful; scopriamo nel dettaglio cosa ci rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity. Bill continua a sperare in un ritorno di fiamma con Katie, nonostante la donna abbia ormai intrecciato una relazione con Carter; lo Spencer vorrebbe riconquistare l’ex moglie a tutti i costi ma sa che non è un’impresa semplice. E, nel frattempo, dialogando con Liam, consiglia al figlio di mantenere alta l’attenzione su Thomas e di non fidarsi mai completamente di lui.

Intanto Brooke continua ad essere preoccupata per Hope e sospetta che la figlia possa avere un’infatuazione per Thomas; la Logan decide così di parlarle e di chiederle chiaramente quali siano i suoi reali sentimenti per lo stilista, temendo che possa essere nuovamente attratta da lui.

Intanto, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Beautiful, Hope si è chiarita con Thomas dopo aver utilizzato parole orribili nei suoi confronti durante una conversazione con Brooke; la ragazza gli confessa di non pensare realmente a ciò che è stato riferito su di lui. Intanto Brooke, preoccupata per il rapporto sempre più confidenziale tra Hope e Thomas, decide di confrontarsi con Taylor e confidarle i suoi timori, tranne i sospetti su una presunta infatuazione della figlia per lo stilista.

Liam invece continua a vivere nella morsa dell’ossessione verso Thomas: il ragazzo è sempre più scottato dalla vicinanza tra Hope e il Forrester e, a farlo ragionare, ci pensa Wyatt, che lo invita invece a scrollarsi di dosso questa ossessione verso lo stilista e ad impegnarsi invece a migliorare e preservare l’armonia in famiglia e l’intimità di coppia con Hope.

Beautiful è l’appuntamento fisso del pomeriggio di Canale 5 e va in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.45; per chi fosse impossibilitato a seguire la puntata in tv, è disponibile anche la visione in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

