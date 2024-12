Le intriganti vicende di Beautiful continuano ad appassionare non poco moltissimi telespettatori. Questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, infatti quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non perdere nessun dettaglio. La storica soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45, in termini di ascolti conquista sempre ottimi risultati. Le puntate oltre che sul piccolo schermo sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni di Beautiful in merito all’episodio di domani, mercoledì 18 dicembre 2024, come al solito colpi di scena e novità non mancheranno. Queste fanno sapere che Sheila in carcere riceverà l’inaspettata visita di Mike che in vista del processo proverà ad incoraggiarla. Tra le varie cose le prometterà che resterà sempre al suo fianco e la inviterà a rassegnarsi in merito al fatto che non avrà mai un legame né con Finn né con il nipote Hayes.

Beautiful, anticipazioni 18 dicembre 2024: Dopo la richiesta di Sheila Finn va in carcere

Stando alle anticipazioni di Beautiful la Carter non è ancora pronta ad arrendersi. Nella puntata di mercoledì 18 dicembre 2024 riuscirà infatti ad ottenere una visita da parte di Finn. In che modo? Dirà di volerlo vedere in qualità di medico, chiederà di essere visitata dal figlio e lui con grande professionalità si recherà in carcere.

Finn cercherà di essere distaccato nei confronti della madre, lei però sa bene come sfruttare le sue debolezze che da sempre soffre per la mancanza della madre naturale. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 18 dicembre 2024, Wyatt andrà a trovare Hope. Il fratello di Liam, riferendosi al bacio che c’è stato tra lei e Thomas, le chiederà cosa le sia passato per la testa.

