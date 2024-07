Anticipazioni Beautiful, 31 luglio 2024: Stephen furioso per l’assenza di Ridge

Si rinnova il consueto appuntamento pomeridiano con Beautiful, in programma anche domani pomeriggio, mercoledì 31 luglio 2024, su Canale 5; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Thomas è stato reinserito all’interno della “Hope for the future” e tutti, nonostante lo scetticismo e gli inevitabili dubbi iniziali, sono ora contenti del suo lavoro. Anche Hope ha ormai accettato l’idea e sembra ben predisposta nei suoi confronti, al punto che Steffy inizia a sospettare che la ragazza possa provare un sentimento per il Forrester e la mette alle strette, chiedendole di confermare il suo presentimento: cosa risponderà la Logan?

Nel frattempo Sheila continua ad essere a piede libero e a rappresentare dunque un pericolo pubblico, ma il piano di Bill e Ridge in collaborazione con l’FBI potrebbe presto incastrarla, farla confessare e portarla dietro le sbarre; intanto Stephen è furioso per l’assenza di Ridge in un momento così delicato per tutta la famiglia e si domanda dove possa essere finito il Forrester…

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda su Canale5, Deacon teme che Hope nutra alcuni sospetti riguardo il suo rapporto con Sheila e, per questo motivo, decide di troncare i rapporti con la diabolica rossa; non è però così semplice, dal momento che il legame tra i due sembra essere diventato più solido del previsto e per entrambi è complicato riuscire a distaccarsi.

Brooke, nel frattempo, si è ritrovata a confrontarsi con Stephen e Lucy riguardo i recenti avvenimenti che hanno coinvolto la sua famiglia, dall’amicizia inaspettata instaurata con Taylor agli strani comportamenti di Bill, che sta cercando in tutti i modi di coprire Sheila e che sembra essersi invaghito di lei. Non tutti sanno però che lo Spencer è coinvolto in un piano ben architettato assieme a Ridge e l’FBI per incastrare Sheila, farle confessare i crimini di cui si è macchiata in passato e condannarla di fatto alla prigione a vita; per farlo Bill pensa di rivolgerle una proposta di matrimonio, che la rossa difficilmente rigetterà…