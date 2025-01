Dal 29 dicembre al 6 gennaio sono andate in onda le repliche di Beautiful in occasione delle festività natalizie. Da domani, martedì 7 gennaio 2025, l’amata soap opera americana tornerà su Canale 5 con le puntate inedite e come al solito farà incuriosire non poco i telespettatori. Tante saranno le novità e i colpi di scena che terranno moltissime persone incollate al televisore, gli episodi vengono trasmessi da lunedì a sabato all 13.45 ma sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Stando alle anticipazioni di Beautiful nella puntata di domani, martedì 7 gennaio 2025, Finn sembrerà assente dopo che Sheila è stata scarcerata. Steffy inizierà a pensare che il marito in realtà sia felice che sua madre sia tornata libera. Nel frattempo Liam racconterà Wyatt le ultime novità, anche il fatto di aver visto la Carter e Finn che si abbracciavano. Al fratello dirà che dovrà essere lui a proteggere Steffy e i bambini se non potranno più contare sul marito della Forrester.

Beautiful, anticipazioni 7 gennaio 2025: Liam diffidente con Finn perché ama ancora Steffy?

Nei prossimi episodi di Beautiful ci saranno non pochi colpi di scena che lasceranno i tantissimi fan della soap senza parole. Le anticipazioni rivelano che nella puntata di martedì 7 gennaio 2025 Liam sarà furioso con Finn dopo aver scoperto che ha abbracciato Sheila dopo tutto quello che lei ha fatto. La Carter in passato ha sparato a Steffy e al marito, Wyatt però gli dirà che per lui non sarà affatto semplice perché nonostante tutto si tratta della sua madre naturale.

Il fratello di Spencer pensa che la sua diffidenza nei confronti di Finn potrebbe essere dettata dai sentimenti che ancora prova per Steffy. Liam però non ha nessuna intenzione di essere tollerante nei confronti del figlio di Sheila, il suo obiettivo è quello di proteggere Steffy e la loro famiglia. Cos’altro succederà? Le anticipazioni di Beautiful al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda dei nuovi episodi per saperne di più.

