Anticipazioni Beautiful, 2 – 3 settembre 2024: Bill accompagna Taylor da Sheila

Nuova settimana e nuove puntate in arrivo con la soap Beautiful, che torna in onda oggi e domani pomeriggio, lunedì 2 e martedì 3 settembre 2024, sempre su Canale 5; scopriamo nel dettaglio cosa ci rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity. Bill ha rivolto a Taylor una proposta davvero allettante: andare a trovare Sheila in prigione, così la donna avrà finalmente modo di avere un confronto con lei e di rinfacciarle tutto il male che ha perpetrato ai danni suoi e della sua famiglia.

Dopo alcune titubanze iniziali, alla fine la Hayes accetta e, insieme a Bill, giunge in prigione: lì ha un duro faccia a faccia con la diabolica donna, alla quale rimprovera tutte le sofferenze patite, ma la “rivale” dal canto suo si mostra assolutamente impassibile e assicura che non si arrenderà mai di fronte al destino cui è stata condannata. Nel frattempo, rimasti da soli in ufficio, Carter chiede a Katie se nutre ancora un sentimento nei confronti di Bill…

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5, Hope ha elogiato l’operato di Deacon, che ha contribuito alla cattura di Sheila. La Logan manifesta ammirazione nei confronti del padre e per essersi messo in mostra in una situazione così delicata, ma non sa che l’uomo in realtà è sempre stato complice della diabolica rossa, con cui ha avuto una relazione e che tutt’ora continua a frequentare.

Deacon rifugge così dall’imbarazzo per i complimenti della figlia e tenta di sviare il discorso, risultando evasivo e al contempo indulgente nei confronti di Sheila: Hope inizierà a sospettare di qualcosa? Il segreto di Deacon verrà presto a galla?

Beautiful, dove vedere le puntate in tv e in streaming

