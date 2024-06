Anticipazioni Beautiful, puntate 3 – 4 giugno 2024/ Taylor confessa tutto a Katie in preda ai sensi di colpa

Anticipazioni Beautiful, puntate 3 – 4 giugno 2024: Katie mette Taylor alle strette

Oggi e domani pomeriggio, lunedì 3 e martedì 4 giugno 2024, vanno in onda due nuove puntate di Beautiful come sempre su Canale5. Secondo le anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, nella puntata di oggi Sheila continua a sfruttare Bill con l’obiettivo di sminuire i rapporti che l’uomo ha avuto in passato con Katie e Brooke. Il piano della diabolica rossa è poi quello di fare leva sui sensi di colpa di Taylor, che non ha naturalmente alcuna intenzione di perdonarla dopo aver distrutto la vita della sua famiglia.

Sheila vorrebbe riconciliarsi con Taylor e vorrebbe pace e armonia ma, di fronte al rifiuto della donna, le dirà che in fin dei conti sono uguali poiché entrambe, in passato, hanno sparato ad un uomo. Taylor rivelerà così tutta la verità a Katie e non abbandonerà l’idea di confessare tutto alla polizia. Nella puntata in onda domani, invece, Katie continua ad essere preoccupata per i ricatti di Sheila e si confida con Carter, ma lui sa come tranquillizzarla; nel frattempo, Brooke chiacchiera con Deacon a “Il Giardino” e si rallegra della sua inaspettata amicizia con Taylor.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda come sempre su Canale5, Hope è sconsolata per il flop della sua nuova collezione, stroncata dalla stampa, ed è preoccupata per il futuro della sua azienda, che rischia il fallimento. A quel punto la Logan pensa ad un possibile ritorno di Thomas nell’azienda, il quale alla fine accetta di aiutare la figlia di Brooke anche se Steffy sarà contraria; la donna, infatti, cerca di dissuadere la stilista a non prendere più il Forrester in considerazione per salvare la sua azienda.

Sheila, nel frattempo, rivela a Deacon di avere una relazione con Bill e confessa il suo desiderio di restare a vivere con lui; l’uomo però rimane ferito da queste parole e le domanda se sia realmente innamorata dello Spencer o se voglia soltanto manipolarlo per i suoi obiettivi.











