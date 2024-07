Anticipazioni Beautiful, puntate 8 e 9 luglio 2024/ Brutte notizie per Hope a lavoro, interviene Steffy

Anticipazioni Beautiful, 8 e 9 luglio 2024: Finn preoccupato per il suo nuovo ruolo

Oggi e domani pomeriggio, lunedì 8 e martedì 9 luglio 2024, vanno in onda su Canale5 due nuove puntate di Beautiful; come rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity per la puntata odierna, Finn sta per ottenere il ruolo di primario in ospedale ma, confidandosi con Li, si dice preoccupato poiché questo incarico non gli consentirebbe di trascorrere molto tempo insieme alla sua famiglia. Nel frattempo, Carter viene festeggiato da Eric e Steffy per il decennale del suo servizio presso l’azienda.

Le cose invece non vanno bene per Hope: la sua “Hope For The Future” sta infatti andando incontro ad una inattesa sospensione poiché le vendite non sono buone e la linea è priva di un capo stilista all’altezza. A comunicarlo alla Logan è Steffy, la quale ha deciso di convocare Taylor e Thomas. Per quanto riguarda le anticipazioni di Beautiful della puntata di domani, Steffy cerca di convincere Hope a reinserire Thomas nell’azienda affinché la linea non chiuda; intanto Liam cerca di convincere Bill a lasciare Sheila, la quale a sua volta si presenta a sorpresa a casa di Deacon. La donna sta per tradire Bill?

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke è uscita a cena con Hollis su esortazione di Taylor e ha così accettato il corteggiamento del giovane ed affascinante cameriere conosciuto a pranzo presso “Il Giardino”. Nel frattempo Sheila ha dovuto rifiutare suo malgrado l’invito di Deacon alla cerimonia di inaugurazione del suo ristorante, sotto la sua gestione; Bill, intanto, continua ad essere legato alla diabolica rossa e la sua posizione sembra inamovibile.

Liam e Wyatt hanno provato ad intervenire, cercando un confronto con il padre e convincendolo a non fidarsi della donna, ma lo Spencer non ha voluto sentire ragioni; nel frattempo sembra essere tornato il sereno tra Steffy e Thomas dopo i recenti contrasti, grazie all’intervento della madre Taylor.

