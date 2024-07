Anticipazioni Beautiful, puntata 6 luglio 2024/ Bill è condizionato da Sheila, intervengono Liam e Wyatt

Anticipazioni Beautiful, 6 luglio 2024: Sheila rifiuta l’invito di Deacon

Domani pomeriggio è il 6 luglio 2024 e, come ogni sabato, torna su Canale 5 il consueto appuntamento pomeridiano con la soap Beautiful; come rivelano le anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, Brooke ha accettato l’invito a cena di Hollis tra lo stupore di tutti, Taylor compresa. La Logan ha ceduto al corteggiamento del giovane ed affascinante cameriere conosciuto durante un pranzo a “Il Giardino”, tuttavia è consapevole che si tratta solo di una conoscenza iniziale e che non si sente ancora del tutto pronta per intraprendere una nuova relazione.

Nel frattempo Sheila si ritrova costretta a rifiutare l’invito di Deacon a prendere parte alla cerimonia di inaugurazione del ristorante sotto la sua gestione; la donna, suo malgrado, non ci sarà. Intanto Bill è sempre più condizionato dalla presenza della rossa nella sua vita, al punto che Liam e Wyatt interverranno per convincerlo a non fidarsi di lei e a non minacciare più Steffy e Finn. E, proprio tra Steffy e suo fratello Thomas, le acque sembrano essersi calmate; Taylor ha cercato di far riavvicinare i suoi figli, dopo i recenti contrasti, e sembra esserci riuscita.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorriamo brevemente quanto accaduto nelle precedenti puntate di Beautiful, andate in onda come sempre su Canale 5. Brooke sembra ormai aver dimenticato Ridge e ha accettato di buon grado l’invito a cena di Hollis, il giovane e affascinante cameriere de “Il Giardino” che non è rimasto affatto indifferente alla bionda protagonista della soap. Il ragazzo ha tentato subito un approccio con lei e, dopo un iniziale tentennamento, la Logan sin è sciolta e ha deciso alla fine di accettare l’invito, supportata dall’amica Taylor.

Per Brooke è un passo molto importante, una nuova frequentazione dopo così tanto tempo passato da quando è avvenuta la rottura con il Forrester; la sua intenzione è agire con cautela e, allo stesso tempo, non privarsi affatto di questa nuova ed intrigante conoscenza.











