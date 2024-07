Anticipazioni Chicago Fire 12: nuova puntata stasera su Italia 1

Questa sera, mercoledì 31 luglio 2024, va in onda in prima serata su Italia 1 una nuova puntata di Chicago Fire 12, a partire dalle ore 21.20 circa. Come rivelano le anticipazioni di Chicago Fire 12, nei nuovi episodi di stasera verranno affrontate e risolte diverse situazioni, tra cui le imminenti nozze tra Brett e Casey, mentre sul fronte operativo ci saranno nuovi interventi per la squadra da dover gestire tra mille difficoltà.

Resta davvero pochissimo tempo per poter organizzare le nozze tra Brett e Casey: all’interno della caserma 51 si respira aria di festa e soprattutto i promessi sposi non vedono l’ora di potersi unire in matrimonio per poter avere un futuro luminoso. Tuttavia ci sono diverse difficoltà organizzative e, in particolar modo, sembra che la location destinata ad accogliere l’evento non sia in linea con le aspettative della sposa: lei desiderava tutt’altro genere di contesto ma resta pochissimo tempo per poter rimediare. Violet vorrebbe mettere a posto le cose, ma ci sono tante incombenze a livello lavorativo e, soprattutto, un’inaspettata visita.

Anticipazioni Chicago Fire 12: relazione in crisi per Violet

Proseguendo con le anticipazioni di Chicago Fire 12 per la puntata di stasera, mercoledì 31 luglio 2024, Kelly finalmente fa ritorno alla caserma 51 per la gioia soprattutto di Stella, la quale vede svanire i fantasmi di un recente passato poco felice. Intanto, prima di poter celebrare le nozze, Brett dovrà occuparsi di un intervento di grande difficoltà durante il quale non saranno pochi i rischi: fortunatamente tutto andrà per il verso giusto e il matrimonio, officiato da Boden, avrà così luogo.

Ma, proseguendo con le anticipazioni Chicago Fire 12, questa non è la sola situazione amorosa all’interno della caserma: nello specifico, Violet sta portando avanti una relazione tra mille difficoltà e le cose con il suo nuovo partner non sembrano andare per il meglio. Ci sono inoltre delle questioni che tormentano la serenità della Caserma 51; in particolar modo, prima di un’uscita per un’emergenza, Severide scopre in un piccolo angolo nascosto della struttura un’ingente somma di denaro. Mouch, inoltre, si dimostrerà poco attento nel gestire le varie pressioni della sua quotidianità e, nello specifico, commette un errore nel parcheggiare i mezzi e si ritrova con una multa per divieto di sosta sul parabrezza del veicolo.