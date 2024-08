Anticipazioni Chicago Med 10: quando va in onda e cosa accadrà

La nona stagione di Chicago Med si conclude oggi, mercoledì 28 agosto, con tre episodi imperdibili ma i fan sono già in fermento per la prossima stagione della serie tv che, sin dalla prima puntata, ha appassionato il pubblico italiano. La notizia certa è che la realizzazione di Chicago Med 10 è già stata ufficializzata anche se per la messa in onda sarà necessario aspettare diverso tempo. Gli episodi della decima stagione di Chicago Med saranno trasmessi negli Stati Uniti il mercoledì sera alle 20 sulla NBC mentre in Italia saranno trasmessi da Sky ma tra diversi mesi, ma quali saranno i temi della nuova stagione?

“Chicago Med è il terzo capitolo della serie One Chicago e segue le vite di medici e infermieri che lavorano al pronto soccorso del Gaffney Chicago Medical Center. Spesso mescolati con personaggi di Chicago P.D. e Fire, non si sa mai quale volto familiare potrebbe entrare nel pronto soccorso. La vita dei medici di Chicago è raramente noiosa e i fan di One Chicago si sono innamorati delle vite personali dei medici e degli specializzandi del Chicago Med”, la descrizione pubblicata da NBC.

Anticipazioni Chicago Med 1: l’addio di Crockett Marcel apre nuovi scenari?

Prima delle riprese di Chicago Med 10 è stato annunciato l’addio di Dominic Rains, interprete del dottor Crockett Marcel. Un addio che ha lasciato l’amaro in bocca al pubblico che si chiede se l’addio sia definitivo e quali potrebbero essere i nuovi scenari della serie.

Al momento, tuttavia, non è chiaro il motivo per cui il personaggio di Crockett Marcell è uscito di scena così come non si sa se sarà un addio definitivo o se tornerà negli episodi futuri. Per ora, come fa sapere anche il portale Hallof Serie, è probabile che torni nella decima stagione solo con una breve apparizione.

