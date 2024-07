Anticipazioni Delitti ai Caraibi 2: l’episodio Debiti di sangue

Questa sera, martedì 30 luglio 2024, va in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Delitti ai Caraibi 2 con due episodi, intitolati Debiti di sangue e La verità di una donna. Al centro della trama della fiction, già andata in onda nelle precedenti settimane, ci saranno ancora una volta Mélissa e Gaëlle: la prima è comandante della Police Nationale a Fort-de-France, capitale della Martinica, la seconda è il suo capitano. Una l’opposto dell’altra per carattere e attitudine al lavoro, entrambe sono in servizio per garantire lealtà e moralità sull’isola delle Antille francesi, in un poliziesco tutto al femminile che promette anche questa sera grandi colpi di scena.

Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni di Delitti ai Caraibi 2 della puntata di stasera, a cominciare dal primo episodio intitolato Debiti di sangue. La squadra indaga sulla misteriosa morte di una turista avvenuta all’interno della villa in cui soggiornava, dopo aver trascorso una notte piuttosto turbolenta con il suo amante. Tuttavia, durante un sopralluogo all’interno della villa, Aurélien rintraccia il numero telefonico del suo migliore amico ma, anziché contattare Mélissa e Gaëlle, conserva per sé questa scoperta e decide di fare di testa propria, interrogando l’uomo in questione.

Anticipazioni Delitti ai Caraibi 2: l’episodio La verità di una donna

Proseguendo con le anticipazioni di Delitti ai Caraibi 2 per la puntata di questa sera, in onda su Rete 4, il secondo episodio è intitolato La verità di una donna; al centro della trama ci sarà la figura di Gaëlle, che all’arrivo presso l’hotel di polizia subisce una gravissima accusa. La donna viene infatti bruscamente presa a parte ed affrontata da un ragazzo, che la taccia senza mezzi termini di essere la responsabile della morte di sua madre; come reagirà il capitano di fronte ad una simile accusa? Rivangherà nel suo passato e ricorderà l’episodio cui viene fatto riferimento?

La nuova puntata di Delitti ai Caraibi 2 va in onda questa sera su Rete 4 in prima serata, a partire dalle ore 21.20 circa; oltre alla visione sul piccolo schermo è disponibile anche la visione in streaming e on demand sulla piattaforma di Mediaset Infinity.