Le vicende di Endless Love continuano a tenere col fiato sospeso moltissimi telespettatori, questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Puntata dopo puntata restano incollati al televisore per non perdere alcun dettaglio, la dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 14.10 e cattura sempre l’attenzione di moltissimi fan. Cosa succederà domani, venerdì 10 gennaio 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito al penultimo appuntamento settimanale della soap, come al solito i colpi di scena non mancheranno.

Anticipazioni La Promessa, puntata 10 gennaio 2025/ Vera lascia Lope, Cruz minaccia Pia

Mujgan sarà costretta a fare i conti con una dura realtà, cioè la vera natura del figlio. Le anticipazioni di Endless Love rivelano che la donna ormai non potrà più fingere di non capire come sia fatto davvero Emir. Nel frattempo Kemal raggiungerà una spiacevole consapevolezza sulla sorella, capirà infatti che non potrà più salvare Zeynep.

Giacomo Leopardi, causa morte e dov’è seppellito/ Il mistero sulla sua tomba e perché si trova a Napoli

Endless Love, anticipazioni 10 gennaio 2025: Asu riesce a fuggire dall’ospedale, Kemal chiede aiuto ad Hakan

Cos’altro succederà nell’episodio di Endless Love che andrà in onda domani, venerdì 10 gennaio 2025? I telespettatori assisteranno ad altre novità e colpi di scena che cattureranno non poco l’attenzione. Stando alle anticipazioni mentre a casa di Ayhan e Leyla tutti dormiranno serenamente Asu riuscirà a scappare dall’ospedale psichiatrico.

Nel frattempo Kemal non riuscirà a mettersi in contatto con nessuno nella casa e mentre sarà al volante si troverà in difficoltà. Le anticipazioni di Endless Love fanno sapere che Soydere non riuscendo a guidare chiederà aiuto ad Hakan. Cos’altro succederà? Al momento non sono trapelati altri spoiler, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei nuovi episodi per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti della nota dizi turca.

Come finisce Leopardi Il poeta dell'infinito: anticipazioni puntata 8 gennaio 2025/ Amore del poeta per Fanny