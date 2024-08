Anticipazioni Endless Love, 2 agosto 2024: Emir è il padre del bambino di Zeynep?

Cresce l’attesa per il nuovo appuntamento settimanale con la soap opera turca Endless Love, che torna in onda su Canale 5 anche nella giornata di domani; scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity, della puntata pomeridiana in onda domani, venerdì 2 agosto 2024. Viene a galla una sconcertante verità sulla maternità di Zeynep; Asu, infatti, fa una scoperta scioccante e viene a conoscenza del fatto che il padre del bambino, in realtà, è Emir.

Anticipazioni Un posto al sole, puntate 1 e 2 agosto 2024/ Cambio di piani per Niko e Jimmy: niente vacanza?

Nel frattempo, Kemal è assolutamente intenzionato ad avere vendetta contro Emir e a sparargli ma Nihan cerca di impedirglielo; l’ingegnere, tuttavia, non sembra affatto persuaso dalle sue parole e porta avanti il suo piano contro il diabolico uomo d’affari nonché suo acerrimo nemico.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, riavvolgiamo il nastro della narrazione e ripercorriamo insieme quando accaduto nelle precedenti puntate di Endless Love, andate in onda su Canale 5 nei giorni scorsi. Asu ha accettato l’invito di Zeynep e si è data appuntamento con lei per parlare, inconsapevole che a quell’incontro si sarebbe presentato anche Emir: la donna è in serio pericolo e finisce nei guai quando lo spietato imprenditore decide di rapirla.

Anticipazioni La promessa, puntate 1 e 2 agosto 2024/ Jimena in crisi, Mercedes furiosa affronta Cruz

La situazione muta improvvisamente quando Kemal rintraccia il posto in cui si trova Asu grazie a Zehir che, su richiesta dell’ingegnere, ha sempre seguito la ragazza a distanza e in ogni suo spostamento per non perdere le sue tracce; Kemal riesce così a raggiungere il posto in cui Asu è stata condotta e successivamente rapita da Emir, e i due rivali hanno un confronto.