Anticipazioni Endless Love, puntata del 27 novembre 2024: Kemal arrestato

Dalle anticipazioni Endless Love della puntata del 27 novembre 2024 si scopre che i colpi di scena e i risvolti spiazzanti e sorprendenti non mancheranno. Si continuerà ad indagare su che fine ha fatto Asu: è scappata o è stata uccisa? Ormai sembra sempre più farsi largo l’ipotesi che sia stata uccisa ma da chi? Mentre Kemal continuerà le sue indagini per scoprire cos’è successo quella sera la nuova commissario Mercan sposterà i suoi sospetti su di lui. E la svolta si avrà quando arriveranno i risultati della scientifica.

Le anticipazioni Endless Love della puntata di mercoledì 27 novembre 2024 svelano che per kemal la situazione prenderà una brutta piega. I risultati delle analisi porteranno dritto verso il Soydere, la nuova commissaria emanerà un mandato e così Kemal verrà arrestato con l’accusa di aver ucciso Asu. Tuttavia i punti oscuri e le verità nascoste sono ancora molte e la verità e ben diversa da come appare. L’ingegnere nel frattempo non ricorda nulla ed anche lui inizierà a dubitare di se stesso.

Endless Love anticipazioni, prossima puntata: riesumato il cadavere di Ozan, c’è colpo di scena

Non solo le indagini su che fine ha fatto Asu (si è allontanata volontariamente, è scomparsa oppure è stata uccisa?) saranno al centro delle trame della dizi turca ma anche le indagini sulla morte di Ozan. Stando a quanto riportano le anticipazioni Endless Love della puntata di mercoledì 27 novembre 2024, infatti, la commissario Mercan farà riesumare il cadavere di Ozan.

Nel dettaglio, la nuova commissaria disporrà tutte le autorizzazioni necessarie per la riesumazione e si spera che ciò porti alla verità il prima possibile. Tuttavia ci sarà un drammatico colpo di scena. E poi infine Zeynep continuerà ad essere tormentata e non trovare pace. Vildan, infatti, la mamma di Ozan e sua ex suocera spera che l’autopsia sul cadavere del figlio faccia chiarezza ma su una cosa non ha dubbi: qualunque sarà il responso però non perdonerà mai Zeynep.

Endless Love, quando va in onda e come vederlo in streaming

Intrighi, tradimenti, segreti, bugie, omicidio e persone scomparse e amori contrastati e complicati sono gli ingredienti della dizi turca che puntata dopo puntata continua ad appassionare il pubblico di Canale5. Svelate tutte le anticipazioni Endless Love non resta che ricordare che la dizi turca va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.10 circa, il sabato dalle 14.45 circa ed il giovedì in prima serata. È possibile seguire le puntate anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.