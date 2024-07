Anticipazioni Endless Love, puntate 1 e 2 luglio 2024/ Kemal rimprovera Zeynep, la proposta di Emir a Nihan

Anticipazioni Endless Love, 1 e 2 luglio 2024: Kemal rimprovera Zeynep

Nuovi appuntamenti, oggi lunedì 1 luglio e domani martedì 2 luglio 2024, con le trame di Endless Love; come rivelano le anticipazioni delle due nuove puntate, riportate sul sito di Mediaset Infinity, Zeynep riesce ad impossessarsi della pistola di Kemal. Dopo numerosi tentativi in cui ha fatto visita ad Emir, la donna recupera l’arma di proprietà del fratello e riesce a consegnargliela scampando il pericolo; l’ingegnere è però scettico riguardo il comportamento imprudente e sconsiderato della sorella e la rimprovera affinché non si intrometta più nella sua personale battaglia che sta conducendo contro Emir.

Anticipazioni Beautiful, puntate 1 e 2 luglio 2024/ Appuntamento a sorpresa per Brooke e Hollis

Inoltre, proseguendo con le anticipazioni di Endless Love per la puntata di domani, martedì 2 luglio 2024, Nihan è scettica riguardo l’allettante proposta di Emir; entrare nei suoi affari presso la Kozkuoglu Holding, con l’obiettivo di dirigere un’iniziativa benefica. La pittrice inizialmente tentenna poiché è consapevole che anche Kemal è coinvolto in questo progetto: quale decisione prenderà la ragazza?

Everywhere I go Coincidenze d’amore, nuova soap turca Rete4/ Anticipazioni puntata 1 luglio 2024: cast, trama

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Endless Love andate in onda su Canale 5, Zeynep è stata protagonista delle trame attraverso i suoi tentativi di intrufolarsi a casa di Emir. La donna viene anche colta di sorpresa da Nihan, ma ad essere più preoccupato di tutti è Kemal: l’ingegnere ha infatti osservato tutta la scena, compreso l’ingresso sconsiderato della sorella a casa del suo nemico, direttamente spiando la camera dal giardino dell’abitazione.

Kemal è ora intenzionato a seguire Emir e Nihan passo dopo passo, in ogni loro spostamento e movimento, con l’obiettivo di indagare la natura del loro rapporto; secondo l’ingegnere, infatti, Nihan non è tornata a casa di Emir di sua spontanea volontà ma è vittima di ricatti da parte del diabolico uomo d’affari. La sua convinzione troverà presto riscontro nella realtà e alla fine Nihan deciderà di tornare tra le sue braccia?

Endless Love, anticipazioni turche sulle prossime puntate/ Duro colpo per Nihan: farà una scelta drastica

© RIPRODUZIONE RISERVATA