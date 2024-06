Anticipazioni Endless Love, puntate 14 e 15 giugno 2024/ Kemal e Nihan incastrati, la mossa di Emir

Anticipazioni Endless Love, puntate 14 e 15 giugno 2024: brutto incidente per Nihan

Su Canale5 tornano in onda le emozioni di Endless Love, con nuove anticipazioni per le puntate in onda oggi e domani pomeriggio, venerdì 14 e sabato 15 giugno 2024; come riportato sul sito di Mediaset Infinity per le anticipazioni di oggi, Nihan e Kemal sono stati ufficialmente incastrati e i loro incontri clandestini sono ora sotto gli occhi di tutti. Le riviste hanno pubblicato le loro foto in spiaggia e anche Emir ne viene a conoscenza; la sua mossa è quella di prenotare la medesima stanza d’hotel dove la coppia si è incontrata, per poi chiedere a Tarik di convocare la pittrice sul posto.

Secondo le anticipazioni di Endless Love di sabato 15 giugno 2024, invece, Nihan è nei guai dopo le foto con Kemal rese pubbliche dai giornalisti e che hanno generato un vero e proprio scandalo; Emir ha in mente un piano e mette alle strette la pittrice la quale, dopo l’incontro con l’imprenditore, avrà un brutto incidente in seguito al quale lotterà tra la vita e la morte. Nel frattempo, anche Ozan è in difficoltà e viene messo alle strette da Zeynep; alla fine il ragazzo le rivelerà la verità che sta cercando.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Endless Love su Canale5, Kemal e Nihan hanno deciso di vivere il loro amore nella più assoluta clandestinità, lontano da occhi indiscreti e in posti il più possibile appartati; la pittrice ha anche chiesto a Leyla di aiutarla nell’intento, consapevole che non la tradirà mai.

La coppia decide di vedersi in gran segreto presso la dimora dei genitori di Yasemin, temporaneamente via all’estero, e decidono di trascorrere la notte insieme; in agguato c’è però Gokhan, che spia la coppia e immortala la loro intimità attraverso compromettenti scatti fotografici.

