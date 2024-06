Anticipazioni Endless Love, puntate 3 – 4 giugno 2024/ Kemal e Zehir scoprono la verità su Mujgan

Anticipazioni Endless Love, puntate 3 – 4 giugno: Zeynep svela a Vildan che…

Tornano su Canale5 le avventure della soap opera turca Endless Love, in onda oggi lunedì 3 giugno e domani martedì 4 giugno 2024 nel corso del pomeriggio. Secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Nihan insegue Kemal e Zehir e li vede entrare in casa di Sedat, alla scoperta della verità sulle sorti di Mujgan, dichiarata morta. Sedat consegna loro una copia del certificato di morte di Mujgan e scoprono dunque l’identità di colei che avrebbe assistito al tentato suicidio della Kozcuoglu.

Intanto permangono le tensioni tra Zeynep e Vildan, con la ragazza che è sempre più sottoposta alle pressioni della suocera, che continua a nutrire forti dubbi sulla reale sincerità dei suoi sentimenti per il figlio Ozan. Zeynep, stando alle anticipazioni, assiste casualmente ad una conversazione tra Leyla e Onder, nel corso della quale l’uomo le rivela di non aver più ritrovato la felicità in seguito alla loro rottura; la ragazza, al termine dell’incontro, decide di raccontare tutto a Vildan.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nel corso delle precedenti puntate di Endless Love andate in onda come sempre nei pomeriggi di Canale5, Nihan è stata rapita dagli uomini mandati da Taner e sia Kemal che Emir si sono mobilitati al fine di rintracciarla. La ragazza è stata rinchiusa in un vecchio magazzino abbandonato, con Taner intenzionato a vendicarsi di Emir dopo quanto accaduto in seguito all’omicidio di Karen.

Taner alla fine decide di rilasciare Nihan, che corre a casa sana e salva ma furiosa con il marito, accusandolo di aver ucciso Karen per poi nascondere la verità. Intanto Asu vuole conquistare il cuore di Kemal, mentre permangono i guai per Vildan dopo che Galip è diventato l’unico proprietario della villa di Leyla, mentre la sorella ha ripreso in mano le redini dell’azienda lasciandola a bocca asciutta.

