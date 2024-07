Anticipazioni Endless Love, puntate 8 e 9 luglio 2024/ Brutto schianto in auto per Emir e Nihan

Anticipazioni Endless Love, 8 e 9 luglio 2024: Zeynep in clinica per abortire

Prende il via una nuova settimana e, con essa, tornano in onda su Canale 5 gli appuntamenti con la soap turca Endless Love: quali sono le anticipazioni delle puntate in onda oggi e domani pomeriggio, lunedì 8 e martedì 9 luglio 2024? Secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Zeynep è arrivata in clinica insieme a Tufan con l’obiettivo di abortire; tuttavia, quando la ragazza incontra Asu in un momento in cui l’uomo si allontana, le racconta quanto sta accadendo e decide di scappare insieme a lei.

Zeynep tuttavia deve fare i conti con Kemal, che le rivolge una serie di domande dopo essere stato da lei contattato nel momento di emergenza: che cosa dirà la donna al fratello? Proseguendo con le anticipazioni di Endless Love di domani pomeriggio, invece, Emir e Nihan hanno un brutto incidente in auto a causa dei freni non funzionanti e si schiantano contro un albero: Nazif non è purtroppo riuscito ad evitare l’impatto e ha prontamente chiamato l’ambulanza. La coppia è fortunatamente viva ma Emir crede che ci sia un complotto ordito ai suoi danni da Kemal, arrivando ad accusare il personale medico di essere complice di una strategia del suo rivale per ucciderlo.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorriamo insieme quanto accaduto nelle precedenti puntate di Endless Love andate in onda come sempre su Canale5, a cominciare dal tentativo di Emir di riavvicinarsi a Nihan e riconquistarne la fiducia. L’imprenditore ha addirittura finto un guasto alla macchina pur di rimanere a piedi e sorprendere la sua amata con una cena in una piccola casa in campagna, ricreando così una situazione simile a quella che la pittrice aveva già vissuto in precedenza al fianco di Kemal.

Lo stesso Kemal è però convinto che Nihan sia finita sotto lo stretto controllo del suo rivale e che venga da lui ricattata; per questo motivo decide di seguire la coppia a distanza in ogni loro spostamento, con l’obiettivo di scoprire la verità sui reali piani dello spietato uomo d’affari.

