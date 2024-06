Anticipazioni I casi della giovane Miss Fisher 2, 3a puntata 28 giugno 2024/ Peregrine e James in difficoltà

Venerdì 28 giugno in prima serata su Rai2 tornerà in onda con due nuovi episodi inediti la detective più grintosa e affascinante della tv. E dalle anticipazioni della 3a puntata de I casi della giovane Miss Fisher 2 si scopre cosa succederà alla protagonista, Peregrine Fisher, interpretata dall’attrice Geraldine Hakewill al suo fianco ci sarà come James, impersonato da Joel Jackson. I due saranno alle prese con nuovi casi di omicidio tutt’altro che semplici da risolvere ma ovviamente spazio nelle trame avranno anche le loro vicende sentimentali dopo il loro matrimonio saltato a causa di un efferato assassinio che li ha visti coinvolti. Vediamo dunque cosa succederà nei prossimi due episodi dal titolo Delitto al Bowling e Colpo di grazia.

I casi della giovane Miss Fisher 2: anticipazioni puntata del 28 giugno 2024

Le serie di Rai2 ha per protagonista la giovane detective Peregrine, nipote di Phryne Fisher protagonista della serie originale di cui è lo spin-off Miss Fisher – Delitti e misteri e siamo nell’Australia degli anni ’60. Le anticipazioni su I casi della giovane Miss Fisher 2 rivelano che cosa succederà nel primo episodio dal titolo Delitto al Bowling, in originale Death Alley, la cittadina verrà sconvolta da una violenta rissa in una sala da Bowling, in breve tempo la situazione degenera e un ragazzo morirà decapitato.

Sulla scena del crimine arriveranno ovviamente Peregrine e James i quali dopo un iniziale freddezza inizieranno a riallacciare i rapporti. Iniziano le indagini dell’omicidio e verrà accusato di essere l’assassino il nipote di Violetta e la giovane Fisher si impegnerà per dimostrare la sua innocenza. Nel frattempo tra i sospettati ci sarà anche Sparrow e questo metterà in serie difficoltà James. Il secondo episodio, invece, si intitola Colpo di Grazia (Coop de Grace) ruota attorno al caso del presidente del Sandridge Pigeon Club che verrà trovato morto, ricoperto di piume. Accanto a Peregrine al caso lavorerà anche Birdie Birnside, amica della zia Phryne ed anche lei iscritta al ‘Club delle avventuriere.’

I casi della giovane Miss Fisher 2: riassunto puntate precedenti

Svelate le anticipazioni della 3a puntata de I casi della giovane Miss Fisher 2 non resta che fare un passo indietro su dove eravamo rimasti. Poco prima del matrimonio di Peregrine è stato trovato morto un bracciante ed ad indagare sarà James. L’uomo, però, sarà particolarmente turbato non solo dall’omicidio ma soprattutto dal fatto che sia avvenuto nelle tenute dove lavora suo padre e dove lui è cresciuto insieme ai suoi amici. L’evento tragico ha avuto delle conseguenze sui protagonisti, turbati e confusi, anche l’armonia tra Peregrine e James ha iniziato a scricchiolare.











