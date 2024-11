Il Paradiso delle Signore con le sue intriganti vicende continua a stupire non poco i suoi tantissimi fan, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di giovedì 21 novembre 2024, come al solito colpi di scena e novità non mancheranno. L’amatissima soap opera va in onda da lunedì a venerdì su Rai Uno alle 16 e conquista sempre l’attenzione di moltissimi telespettatori, in termini di ascolti infatti i risultati sono ottimi. Le puntate oltre che sul piccolo schermo sono disponibili anche sulla piattaforma straming Raiplay.

Intenzionata a parlare con Maria, Concetta vuole raggiungerla a Parigi e Ciro si convincerà ad accompagnare la moglie. I due, nella puntata che andrà in onda giovedì 21 novembre 2024, racconteranno tutto ad Agata e lei non reagirà bene quando scoprirà come si è comportato Matteo. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Mario dovrà fare i conti con un delicato momento di sconforto che lo spingerà a prendere una decisione che inevitabilmente cambierà il suo futuro e quello di Roberto per sempre.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 21 novembre 2024: Elvira confessa a Salvo che potrebbe essere incinta

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore Jerome ha rimandato la partenza per la Francia per stare accanto a Clara dopo il suo infortunio durante la gara. L’allenatore francese è chiaramente innamorato di lei e non smette di corteggiarla, la Boscolo però non sembra essere ancora pronta a lasciarsi andare. Le anticipazioni dell’amatissima soap opera rivelano che nella puntata che andrà in onda domani, giovedì 21 novembre 2024, Clara dirà a Jerome che dovrà dargli buca perché vuole aiutare Alfredo.

I colpi di scena però non sono ancora finiti, ci saranno infatti altre interessanti novità nell’episodio di giovedì 21 novembre 2024. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che Tancredi sarà disposto a tutto pur di sabotare il Paradiso. Nel frattempo, Enrico e Marta si avvicineranno sempre di più, ritrovandosi ad un passo dal bacio. Elvira, invece, rivelerà a Salvo che teme di essere incinta.