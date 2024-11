Nuovi colpi di scena in vista a Il Paradiso delle Signore nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 20 novembre 2024, le anticipazioni trapelate sul web faranno incuriosire non poco i fan. L’amata soap opera tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 16 su Rai Uno e con le sue interessanti vicende conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti. In molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà nei prossimi episodi, questi oltre che sul piccolo schermo sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore Elvira ha dovuto fare i conti con qualche malore e quando ha confidato all’amica di avere anche la nausea lei le ha consigliato di prendere il considerazione la possibilità di essere in dolce attesa. Mirella le ha anche preso un appuntamento dalla ginecologa per scoprire se è davvero incinta oppure no. Le anticipazioni fanno sapere che nella puntata di mercoledì 20 novembre 2024 Salvatore apparirà molto preoccupato perché da qualche giorno sente Elvira sempre più distante, lui non sa che potrebbe aspettare un figlio.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 novembre 2024:

I tantissimi fan de Il Paradiso delle Signore assisteranno ad altre novità e colpi di scena nell’episodio che andrà in onda domani, mercoledì 20 novembre 2024, su Rai Uno. Le anticipazioni trapelate sul web rivelano che Umberto deciderà di escludere Giulia da un incontro di lavoro importante e lei ci rimarrà piuttosto male. Il Commendatore coinvolgerà poi Odile che apparirà molto più favorevole alla collaborazione.

Nel frattempo Adelaide consegnerà in modo anonimo una lettera a Oradei, la donna non sarà affatto felice non appena la leggerà. Cos’altro succederà a Il Paradiso delle Signore? Le anticipazioni di mercoledì 20 novembre fanno sapere che Concetta vuole recarsi a Parigi da Maria per parlare con lei. Gli spoiler trapelati sul web non rivelano altri dettagli al momento, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dell’episodio per scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti, di sicuro le novità non mancheranno e stupiranno non poco i telespettatori.

