Il Paradiso delle Signore non sta andando in onda questa settimana in occasione delle festività natalizie, l’amata soap opera tornerà a tenere compagnia ai telespettatori dopo Natale e in molti si chiedono cosa succederà dopo lo stop. Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i fan, questi puntata dopo puntata si piazzano davanti al televisore per assistere alle intriganti vicende dei protagonisti. Gli episodi vengono trasmessi su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16, però sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda lunedì 30 dicembre 2024. Queste fanno sapere che Salvo ed Elvira dovranno fare i conti con una spiacevole notizia. Di che si tratta? Scopriranno che la nuova casa in cui andranno a vivere insieme non riuscirà ad essere pronta per il giorno del loro matrimonio, entrambi appariranno non poco dispiaciuti. Intanto, Don Saverio darà un ultimatum a Clara per spingerla a rivelare ai suoi genitori che ha una relazione con Alfredo.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 30 dicembre 2024: Adelaide vuole organizzare una festa di Capodanno a Villa Guarnieri

I telespettatori assisteranno ad altri colpi di scena dopo lo stop di Natale. Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore nell’episodio di lunedì 30 dicembre 2024 grazie all’aiuto di Odile, che lo ha fatto avvicinare alla musica, Matteo ritroverà il buon umore. Adelaide farà una proposta alla figlia, organizzare a Villa Guarnieri una festa in occasione di Capodanno e deciderà di invitare anche Marcello, Odile però vorrebbe che ci fosse anche Umberto.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che nella puntata che andrà in onda il 30 dicembre 2024 Anita farà qualche personale domanda a Marta che la metteranno un po’ in difficoltà. Intanto, in vista delle nozze Concetta e Ciro avranno un’idea su cosa regalare ad Elvira e Salvo.