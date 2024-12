La settimana de Il Paradiso delle Signore sta per concludersi e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti prima della solita pausa del weekend, come al solito novità e colpi di scena non mancheranno. La nota soap opera va in onda da lunedì a venerdì alle 16 su Rai Uno e riesce sempre a stupire tutti con le sue intriganti vicende. In termini di ascolti infatti conquista sempre ottimi risultati, le puntate oltre che in televisione sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che nella puntata di venerdì 20 dicembre 2024 Odile e Matteo dopo lo scontro riusciranno a riavvicinarsi. I due, nonostante l’iniziale tensione, scriveranno insieme la canzone per il Paradiso. Brutte notizie invece per Enrico che dovrà fare i conti con una spiacevole notizia. Di che si tratta? Succederà un imprevisto quando starà per incontrare la figlia e i suoi piani cambieranno.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 dicembre 2024: Jerome si scusa con Alfredo, tra lui e Clara succede qualcosa di inaspettato

Cos’altro succederà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda domani, venerdì 20 dicembre 2024? Stando alle anticipazioni Roberto visibilmente commosso ringrazierà le clienti dell’Atelier per la loro generosità nei confronti dei bambini della casa-famiglia. Questi vestiti da pastorelli riceveranno i loro regali da Ciro vestito da Babbo Natale.

Intanto, Jerome dopo aver affrontato Alfredo deciderà di recarsi di nuovo da lui, questa volta però per scusarsi. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che Perico prima della partenza di Clara le farà un regalo per salutarla, non immagina però che tra loro succederà qualcosa di inaspettato.

