La settimana de Il Paradiso delle Signore sta per giungere al termine e in molti si chiedono cosa accadrà nella puntata di venerdì 18 ottobre su Rai Uno, le anticipazioni rivelano curiosi dettagli che di sicuro cattureranno non poco l’attenzione di moltissimi telespettatori. Questi restano quotidianamente incollati al televisore per scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti dell’amatissima soap che continua a conquistare un successo incredibile in termini di ascolti. Prima della consueta pausa del weekend Roberto troverà finalmente il coraggio di fare un’importante proposta a Mario. Di che si tratta? Gli chiederà di andare a convivere, un passo molto importante per la loro relazione, il fidanzato accetterà o si lascerà intimorire dal cambiamento?

Giulio Base, chi è il marito di Tiziana Rocca/ Dal loro amore nati i figli Cristiana, Vittorio e Valerio

Anche Clara si lascia sfuggire una confessione durante una chiacchierata con Irene ed Elvira. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che la ragazza ammetterà che c’è stato qualcosa tra lei e Jerome, il suo allenatore francese che l’ha seguita sulla pista di Grenoble per mesi. La Venere fino ad ora non aveva detto nulla in merito al loro rapporto, le amiche però avevano sospettato qualcosa. La vicinanza con l’allenatore avrà delle ripercussioni sul suo rapporto con Perico?

Amici 2024/ Anticipazioni registrazione puntata 20 ottobre: eliminati, Sienna salva? Intanto Chiamamifaro...

Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni: Ciro cerca il perdono di Concetta, Matteo tira un sospiro di sollievo

Nella puntata di venerdì 18 ottobre Ciro continuerà a cercare un modo per farsi perdonare dalla moglie. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che si è reso conto di aver sbagliato e sta facendo di tutto per far tornare il sereno tra lui e Concetta, lei però non è ancora pronta a lasciarsi tutto alle spalle. Ci saranno altri colpi di scena nell’amatissima soap opera, Enrico dopo aver riflettuto a lungo prenderà una decisione inaspettata che spiazzerà non poco Marta, dopo aver ascoltato le sue parole infatti la Guarnieri sarà senza parole.

Tiziana Rocca, chi è l'imprenditrice/ "Arrivata al successo facendo cose che nessuno faceva"

Intanto, Il Paradiso riuscirà ad aggiudicarsi l’affare Costa Smeralda, una notizia che farà tirare un sospiro di sollievo a Matteo dal momento che Umberto non potrà più ricattarlo. Il Commendatore però non è assolutamente disposto ad arrendersi, stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore su tutte le furie penserà a mettere in atto un nuovo piano di vendetta insieme a Tancredi. La loro vendetta sarà rivolta a Matteo e all’atelier, la felicità del ragazzo quindi potrebbe non durare a lungo e potrebbe ritrovarsi a fare i conti con nuove preoccupazioni.