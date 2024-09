Anticipazioni Kostas, prossima puntata del 19 settembre 2024: troppe preoccupazioni per Charitos

In attesa di scoprire come reagirà il pubblico alla prima puntata della nuova fiction di Rai1 dalle anticipazioni Kostas 2a puntata del 19 settembre 2024 si scopre che cosa succederà al commissario di polizia sempre più sotto pressione tra le varie indagini ed i rapporti con i colleghi. Accadrà però un evento improvviso e grave che non solo farà preoccupare la sua famiglia e i suoi colleghi ma lo costringerà anche a rallentare affidandosi ai colleghi. L’episodio della prossima puntata si intitola ‘Difesa a zona’.

Le anticipazioni Kostas rivelano, nel dettaglio, che un terribile mal di schiena annienterà il commissario Charitos (Stefano Fresi) e la moglie Adriana (Francesca Inaudi), seppur preoccupata, non ne sarà affatto sorpresa: testa e corpo sono collegati! Nascondendosi dietro alla promessa di prenotare al più presto una visita dal dottore, Kostas fuggirà in commissariato, dove però si respira un’aria tesa a causa dell’assassinio di Kostantinos Koustas, proprietario di aziende, locali notturni e squadre di calcio di serie C, è l’ennesima gatta da pelare. Il commissario trascurerà i suoi problemi di salute per buttarsi a capofitto nelle indagini.

Kostas, anticipazioni 2a puntata del 19 settembre: paura per Charitos colpito da infarto

Le anticipazioni Kostas della prossima puntata svelano che in seguito per il protagonista ci sarà delle svolte drammatiche e impreviste. Oltre alle pressioni sul lavoro per le complicate e delicate indagini sull’assassino di Kostantinos Koustas, Kostas dovrà far fronte anche alla decisione di Adriana di voler trovare un lavoro e per questo si sentirà attaccato su più fronti. Unica consolazione sarà Ghikas che, nel vano tentativo di tranquillizzarlo, gli assegnerà un nuovo agente, Nikos, che però entrerà subito in rotta di collisione con il vicecommissario Petros.

Dalle anticipazioni su Kostas si scopre che tutti questi avvenimenti e circostante per il commissario saranno troppe, Kostas verrà colpito da infarto e sarà costretto a fermarsi. A questo punto saranno proprio Petros e Nikos a portare avanti l’indagine, incontrando qualche difficoltà. E a toglierli d’impaccio ci penserà Klio, la segretaria di Ghikas: la ragazza riuscirà ad identificare il cadavere dello sconosciuto e si dimostrerà essere una valido e inaspettato aiuto per risolvere il caso. L’appuntamento con la prossima puntata di Kostas è per giovedì prossimo, 18 settembre 2024, in prima serata su Rai1 dalle 21.35 circa.