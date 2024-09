Anticipazioni La promessa, 12 settembre 2024: Leonor vuole abbandonare la Promessa

Si rinnova il consueto appuntamento pomeridiano con la soap opera spagnola di Canale 5 La promessa anche nella giornata di domani, giovedì 12 settembre 2024; ma cosa ci rivelano le anticipazioni di questa nuova puntata, riportate sul sito di Mediaset Infinity? Dopo essere da poco ritornata alla Promessa, Leonor è pronta a partire di nuovo e decide di comunicare ai genitori di voler andare negli Stati Uniti per lavorare per un’importante rivista di moda, dopo gli studi sempre in moda effettuati a Parigi; tuttavia Alonso e Cruz si rifiutano.

Nel frattempo Vera, dopo essere uscita allo scoperto presso la tenuta e aver inizialmente ben figurato nelle inedite vesti di cameriera, intende rimanere alla Promessa e proseguire il suo lavoro; la ragazza rivolge tale richiesta a Romulo e Pia, che tuttavia si mostrano sin da subito piuttosto titubanti. Nel frattempo le tensioni tra Leonor e Martina si fanno sempre più manifeste, al punto che Cruz decide di chiuderle all’interno della sala della musica nel tentativo di riportare la pace tra di loro: ci riuscirà?

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, nelle precedenti puntate de La promessa, Maria è stata finalmente ritrovata nella grotta e tratta in salvo dai gruppi di ricerca; la giovane cameriera viene così riportata alla Promessa, ancora inconsapevole che ad averla rimpiazzata nel ruolo di cameriera è la nuova arrivata Vera, ritrovata da Lope in fuga da suo padre. Pia si è infuriata proprio con il giovane valletto, accusandolo di aver accolto la ragazza sconosciuta sulla soffitta della tenuta, ed ha scoperto che la stessa Vera ora si spaccia per cameriera.

Donna Pia ne parla con la servitù e anche Petra è piuttosto preoccupata, e si chiede da dove sia arrivata questa ragazza sconosciuta che sta comunque ben figurando tra i signori nel ruolo di cameriera. Intanto Manuel ha fatto ritorno a casa dopo la visita a Jimena e rivela che le condizioni psicologiche della moglie sono assolutamente peggiorate.

La promessa, dove vedere le puntate in tv e in streaming

La promessa fa compagnia ai telespettatori tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nei pomeriggi di Canale 5 a partire dalle ore 15.45; come sempre è disponibile anche il servizio di streaming fornito dalla piattaforma di Mediaset Infinity.