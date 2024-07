Anticipazioni La promessa, puntata 20 luglio 2024/ Manuel scatena la rabbia di Jimena

Anticipazioni La promessa, 20 luglio 2024: Jimena finge una nuova ricaduta

Domani pomeriggio, sabato 20 luglio 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata della soap La promessa; scopriamo nel dettaglio le anticipazioni di questo nuovo appuntamento televisivo, riportate come sempre sul sito di Mediaset Infinity. Il lutto che ha sconvolto la tenuta è ancora difficile da metabolizzare, soprattutto per Manuel, che non si capacita della morte del figlio nonché futuro erede del marchesato: il protagonista soffre per la mancata paternità ma anche per la delusione legata al matrimonio con la donna.

Per risollevare il suo umore e ritrovare quella voglia di vivere che è in lui assente ormai da tanto tempo, Manuel prende una decisione che tuttavia scatenerà la reazione furiosa di Jimena; lei, a sua volta, continuerà nella farsa architettata con Abel e fingerà di avere un’altra ricaduta. Ma quale sarà la decisione presa da Manuel che scatenerà l’ira della donna?

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorriamo insieme quanto accaduto nelle precedenti puntate de La promessa, a cominciare dal grande successo in affari di Catalina e Pelayo: la coppia ha organizzato un brindisi per festeggiare la loro attività di produzione e vendita delle marmellate e ha raccolto a sé la servitù della tenuta e le donne del paese che li hanno aiutati, tuttavia Cruz mal digerisce la festicciola e accusa Catalina di scarsa sensibilità dopo il terribile lutto che ha colpito Jimena, Manuel e l’intero marchesato.

Nel frattempo Manuel scopre che ci sono alcuni legami tra Cruz e la scomparsa di Ramona, attraverso una spifferata di Romulo, e decide di affrontarla chiedendole se sia coinvolta nella vicenda; Petra intanto è sempre più in lotta con Feliciano, soprattutto dopo che il fratello ha deciso di trascorrere una serata con Lope e Salvador…

